Дулуб шокировал подробностями увольнения из ЛНЗ. Дело не в деньгах

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб откровенно рассказал о причинах своего увольнения из черкасского клуба. Специалист признался, что узнал решение руководства через смс-сообщения.

«Мое соглашение было подписано по системе 1+1. С моей стороны, на момент подписания в августе 2023 года там не было вообще никаких финансовых требований. Пошел на все предложенные финансовые условия. Мой контракт истек 1 июля 2024 года. До 1 июня ЛНЗ должен был сообщить мне о своем решении.

24 мая мы отыграли заключительный матч сезона с Ворсклой (1:0), и весь тренерский штаб пригласили в клубный офис. Там нам сообщили о не продлении контракта».

Собрать команду и проститься не удалось. Это второй подобный случай в моей карьере. Первый был у ФК Львов. 10 июня я был в Варшаве, когда ЛНЗ сообщил на своем сайте о прекращении сотрудничества с моим тренерским штабом. И буквально через несколько минут меня и Александра Анатольевича Грановского удалили из клубного чата в мессенджере. Затем футболисты мне писали и благодарили за совместную работу.

Потом где-то 7-8 июня меня набрал Евгений Владимирович Тарасенко и сказал, что ЛНЗ снова готов рассмотреть мою кандидатуру. Я ответил: «Основной посыл – мы готовы работать. Нам интересно решить задачу, которая поставлена ​​на новый сезон. Сделайте нам финансовое предложение, которое мы рассмотрим». Больше говорили о возможностях, а не о суммах. Рассматривался вариант контракта, основанный на бонусной системе.

Тарасенко сказал: "Хорошо". Через три дня Евгений Владимирович снова меня набрал: «Спасибо за работу, но мы все же не будем продлевать с вами контракт». ЛНЗ финансового предложения не делал», – объяснил Дулуб.

Ранее Олег Дулуб разнес Андреса Карраско, сменившего его в должности главного тренера «фиолетовых».