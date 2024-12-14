«Уровень у нас разный». Дулуб разнес Карраско за провал в ЛНЗ

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб высказался об уровне квалификации испанского специалиста Андреса Карраско, который заменил его в должности главного тренера «фиолетовых».

«Сейчас постоянно сравнивают ЛНЗ Карраско с ЛНЗ Дулуба. Это некорректное сравнение. Во-первых, год назад это была совсем другая по качеству игроков команда. В момент, когда я возглавил ЛНЗ, Transfermarkt оценивал ее пятнадцатой командой по совокупной стоимости игроков в УПЛ.

На момент окончания чемпионата мы занимали 13-ю позицию, а в итоге – седьмое. Этим летом была проведена трансферная кампания. К началу чемпионата Transfermarkt оценивал ЛНЗ уже седьмым в лиге. Объективно говоря, по подбору игроков мы были на порядок слабее.

По моему мнению, Карраско досталась хорошая по стартовому потенциалу команда. Также читал, что он сменил психологию игроков. Но профессиональный спорт – это результат, а его у команды нет.

И в-третьих, мы имеем совершенно разный процент набора баллов. В настоящее время ЛНЗ набирает в среднем за игру 1,06. У нас было 1.68. То есть мы набирали почти в полтора раза больше за счет находившихся в нашем распоряжении игроков.

«Да и логистика тренировочных занятий была разной. Из-за отсутствия клубной базы мы были вынуждены ежедневно проводить с командой в автобусе по полтора часа, добираясь до места занятий в Геронимовке. Не было и тренажерного зала. Сейчас ситуация изменилась к лучшему.

Разница испанец испанца. Опыт у Карраско невелик: шесть матчей в Шахтере U-19, затем – Кувейт. Динамо (Тбилиси) он принял на втором месте в чемпионате, а закончил на пятом. Поэтому мне неприятно, когда меня сравнивают с Карраско. Уровень квалификации у нас разный», – сказал Дулуб.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ уволил испанского специалиста Андреса Карраско с должности главного тренера команды.