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Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 20:05 | Обновлено 26 июня 2024, 20:09
437
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец поблагодарил Григорчука за работу в команде

Украинский специалист возглавил азербайджанский Нефтчи

26 июня 2024, 20:05 | Обновлено 26 июня 2024, 20:09
437
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец поблагодарил Григорчука за работу в команде
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский специалист Роман Григорчук покинул одесский «Черноморец» и возглавил азербайджанский «Нефтчі» Баку.

Одесский клуб официально сообщил об уходе Романа Григорчука из клуба:

«После разговора по обоюдному согласию было принято решение о прекращении контракта между клубом и главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с Черноморцем подходило к концу в июне текущего 2024 года.

ФК Черноморец благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал кубка.

Это была приятная история! Желаем удачи Роману Григорчуку в дальнейшей карьере. Ждите новости от клуба».

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Черноморец Одесса Роман Григорчук назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Нефтчи Баку
Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
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