ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец поблагодарил Григорчука за работу в команде

Украинский специалист Роман Григорчук покинул одесский «Черноморец» и возглавил азербайджанский «Нефтчі» Баку.

Одесский клуб официально сообщил об уходе Романа Григорчука из клуба:

«После разговора по обоюдному согласию было принято решение о прекращении контракта между клубом и главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с Черноморцем подходило к концу в июне текущего 2024 года.

ФК Черноморец благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал кубка.

Это была приятная история! Желаем удачи Роману Григорчуку в дальнейшей карьере. Ждите новости от клуба».