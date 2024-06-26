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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб
Украина. Премьер лига
26 июня 2024, 15:52 |
1641
3

ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб

Украинский тренер будет работать с «Нефтчи»

26 июня 2024, 15:52 |
1641
3
ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб
ФК Чорноморець. Роман Григорчук

Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Романа Григорчука. Контракт с 59-летним украинским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Таким образом, Григорчук покидает «Черноморец», хотя сам одесский клуб официально о прекращении сотрудничества с тренером еще не сообщил. Вчерашняя тренировка «Черноморца» проходила уже без Григорчука.

У Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015 – 2018 годах он возглавлял местную «Габалу».

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Габала
Олег Дидух Источник
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etorfine
Тренер легкої поведінки)
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CheMP
удачи, Роман Йосифович! 
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