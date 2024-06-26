ОФИЦИАЛЬНО. Григорчук возглавил азербайджанский клуб
Украинский тренер будет работать с «Нефтчи»
Азербайджанский футбольный клуб «Нефтчи» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Романа Григорчука. Контракт с 59-летним украинским специалистом рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Таким образом, Григорчук покидает «Черноморец», хотя сам одесский клуб официально о прекращении сотрудничества с тренером еще не сообщил. Вчерашняя тренировка «Черноморца» проходила уже без Григорчука.
У Григорчука уже есть опыт работы в Азербайджане. В 2015 – 2018 годах он возглавлял местную «Габалу».
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