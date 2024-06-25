Уедет ли в Нефтчи? Первая тренировка Черноморца прошла без Григорчука

Ранее первая после отпуска тренировка одесского «Черноморца» проходила в присутствии болельщиков, но уже длительное время это происходит за «закрытой дверью». Не стало исключением и первое занятие «моряков» в межсезонье, прошедшее 25 июня на клубной базе в Совиньоне.

Как стало известно Sport.ua, на нем отсутствовал главный тренер Роман Григорчук, контракт которого с одесским клубом истекает через 5 дней, 30 июня. Не было на тренировке и его ближайшего ассистента Михаила Савки, работающего вместе с Григорчуком еще с первой каденции в «Черноморце».

В их отсутствие тренировку проводили двое давних помощников главного тренера – Степан Матвиив и Андрей Глущенко, а также бывший игрок команды «моряков» Сергей Политыло, на которого возложены обязанности выполнять тренерские функции. В последнее время он был футболистом одесских любительских клубов Титан и Атлетик, в составе которых выступал еще в этом году.

Отсутствие Григорчука связано с двумя причинами. Одна из них касается вопросов возможной пролонгации контракта с «Черноморцем», а другая – с получением предложения стать у руля известнейшего клуба Азербайджана – бакинского «Нефтчи». Какой клуб будет тренировать в ближайшем будущем Роман Григорчук – станет известно вскоре.