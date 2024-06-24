У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе

Ровно за неделю до завершения действия контракта между Романом Григорчуком и ФК «Черноморец» появилась информация о предполагаемом альянсе специалиста с бакинским «Нефтчи». Об этом сообщили азербайджанские источники. Чтобы узнать, не является ли это фейком, как было уже в конце ноября прошлого года со слухами о другом зарубежном клубе, казахстанском «Актобе», корреспондент Sport.ua обратился к официальному лицу – пресс-атташе ФК «Нефтчи» Эмина Эфенди. Однако тот воздержался от каких-либо комментариев на эту тему.

Из других источников в азербайджанском футболе удалось узнать, что контакт между украинским специалистом и заинтересованными лицами, во время которого обсуждались детали контракта, действительно имел место. Было ли это предварительным диалогом сторон или договор уже заключен, как поторопились написать некоторые сайты, пока неизвестно.

Тем временем Роман Григорчук находится в Одессе, где в течение нескольких предыдущих дней, предшествовавших завтрашнему выходу команды из отпуска, внимательно просматривал молодых резервистов из команды U-19. Одесские болельщики нашли этому объяснение на свой манер: тренер дорабатывает свой контракт до конца, параллельно ожидая решения относительно своего будущего с предложением его продлить.

В тренерской карьере 59-летнего Григорчука уже был период работы в Азербайджане. Украинский специалист в начале 2015-го возглавил «Габалу», где работал в течение трех с половиной лет.