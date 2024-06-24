Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 22:14 | Обновлено 24 июня 2024, 22:19
965
0

У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе

Пока будущее тренера – загадка с двумя неизвестными

24 июня 2024, 22:14 | Обновлено 24 июня 2024, 22:19
965
0
У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Ровно за неделю до завершения действия контракта между Романом Григорчуком и ФК «Черноморец» появилась информация о предполагаемом альянсе специалиста с бакинским «Нефтчи». Об этом сообщили азербайджанские источники. Чтобы узнать, не является ли это фейком, как было уже в конце ноября прошлого года со слухами о другом зарубежном клубе, казахстанском «Актобе», корреспондент Sport.ua обратился к официальному лицу – пресс-атташе ФК «Нефтчи» Эмина Эфенди. Однако тот воздержался от каких-либо комментариев на эту тему.

Из других источников в азербайджанском футболе удалось узнать, что контакт между украинским специалистом и заинтересованными лицами, во время которого обсуждались детали контракта, действительно имел место. Было ли это предварительным диалогом сторон или договор уже заключен, как поторопились написать некоторые сайты, пока неизвестно.

Тем временем Роман Григорчук находится в Одессе, где в течение нескольких предыдущих дней, предшествовавших завтрашнему выходу команды из отпуска, внимательно просматривал молодых резервистов из команды U-19. Одесские болельщики нашли этому объяснение на свой манер: тренер дорабатывает свой контракт до конца, параллельно ожидая решения относительно своего будущего с предложением его продлить.

В тренерской карьере 59-летнего Григорчука уже был период работы в Азербайджане. Украинский специалист в начале 2015-го возглавил «Габалу», где работал в течение трех с половиной лет.

По теме:
Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Нефтчи Баку
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
Футбол | 24 июня 2024, 19:51 1
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер вернул бразильского защитника из аренды в Реале

Винисиус Тобиас на протяжении двух сезонов находился в системе королевского клуба

Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»
Футбол | 24 июня 2024, 12:27 16
Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»
Максим ШАЦКИХ: «Не стоит вешать всех собак на Лунина»

Бывший нападающий киевского «Динамо» прокомментировал вратарскую ситуацию в сборной Украины

Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Футбол | 23.06.2024, 23:31
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Футбол | 23.06.2024, 20:11
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Футбол | 24.06.2024, 00:37
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
23.06.2024, 06:23 146
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 3
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 134
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем