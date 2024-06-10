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Украина. Премьер лига
10 июня 2024, 17:34 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
1340
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Черкасский клуб займется поиском нового тренера

10 июня 2024, 17:34 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
1340
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Олег Дулуб

Клуб ЛНЗ объявил об уходе из команды наставника Олега Дулуба. Вместе с ним черкасский клуб покидает его помощник Александр Грановский.

Дулуб возглавил дебютанта минувшего сезона УПЛ в конце августа 2023 года. Команда под руководством специалиста провела 25 матчей, добыла 10 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла.

ЛНЗ финишировал на 7-й позиции чемпионата Украины.

Ранее Дулуб подтверждал, что его контракт подходит к завершению, но идут переговоры с клубом о новом соглашении.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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Yevginarius
нарешті, на раісю блядоруса
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