Украина. Премьер лига10 июня 2024, 17:34 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ
Черкасский клуб займется поиском нового тренера
10 июня 2024, 17:34 | Обновлено 10 июня 2024, 17:39
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Клуб ЛНЗ объявил об уходе из команды наставника Олега Дулуба. Вместе с ним черкасский клуб покидает его помощник Александр Грановский.
Дулуб возглавил дебютанта минувшего сезона УПЛ в конце августа 2023 года. Команда под руководством специалиста провела 25 матчей, добыла 10 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла.
ЛНЗ финишировал на 7-й позиции чемпионата Украины.
Ранее Дулуб подтверждал, что его контракт подходит к завершению, но идут переговоры с клубом о новом соглашении.
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