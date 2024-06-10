ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Клуб ЛНЗ объявил об уходе из команды наставника Олега Дулуба. Вместе с ним черкасский клуб покидает его помощник Александр Грановский.

Дулуб возглавил дебютанта минувшего сезона УПЛ в конце августа 2023 года. Команда под руководством специалиста провела 25 матчей, добыла 10 побед, 8 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла.

ЛНЗ финишировал на 7-й позиции чемпионата Украины.

Ранее Дулуб подтверждал, что его контракт подходит к завершению, но идут переговоры с клубом о новом соглашении.