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  4. «Ему нужно вернуть улыбку». Раньери – о футболисте римского клуба
Италия
02 января 2025, 14:26 |
278
1

«Ему нужно вернуть улыбку». Раньери – о футболисте римского клуба

Наставник «Ромы» оценил игру Лоренцо Пеллегрини в нынешнем сезоне

02 января 2025, 14:26 |
278
1
«Ему нужно вернуть улыбку». Раньери – о футболисте римского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру полузащитника Лоренцо Пеллегрини, которого он считает одним из лучших полузащитников в Италии:

«Лоренцо – отличный парень и образцовый профессионал. Но он нетипичный римлянин, он не выражает эмоций, в этом мы похожи. Однако, он остается одним из лучших итальянских полузащитников.

Теперь ему нужно вернуть улыбку, но ему также нужна помощь со стороны болельщиков. Кажется, они неоднократно его освистывали, нужно что-то сделать с этим. Вернется ли он в оптимальную форму? Я надеюсь на это», – признался Раньери.

В этом сезоне Лорецно Пеллегрини провел за «Рому» 19 матчей во всех турнирах – забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Раньери прокомментировал форму украинского форварда Артема Довбика.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Лоренцо Пеллегрини
Микола Титюк Источник: Fantacalcio
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Saar
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