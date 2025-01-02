«Довбик очень отзывчивый, ему не хватает...» Раньери оценил игру украинца

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери оценил игру украинского форварда Артема Довбика в нынешнем сезоне:

«Артему не хватает спортивной злости и решительности. Довбик очень отзывчивый человек. Он привык играть по-другому, но сейчас мы начинаем понимать друг друга. Возможно, он не забил много голов, но постоянно создает моменты. Оставте его в покое, с голами придет уверенность», – подытожил Раньери.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Лацио» – матч 19-го тура Серии А состоится пятого января.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко рассказал, чего не хватает Довбику.