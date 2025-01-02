Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Довбик очень отзывчивый, ему не хватает...» Раньери оценил игру украинца
Италия
02 января 2025, 11:35 |
219
1

«Довбик очень отзывчивый, ему не хватает...» Раньери оценил игру украинца

Наставник «Ромы» прокомментировал форму украинского форварда

02 января 2025, 11:35 |
219
1
«Довбик очень отзывчивый, ему не хватает...» Раньери оценил игру украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер итальянской «Ромы» Клаудио Раньери оценил игру украинского форварда Артема Довбика в нынешнем сезоне:

«Артему не хватает спортивной злости и решительности. Довбик очень отзывчивый человек. Он привык играть по-другому, но сейчас мы начинаем понимать друг друга. Возможно, он не забил много голов, но постоянно создает моменты. Оставте его в покое, с голами придет уверенность», – подытожил Раньери.

В этом сезоне Артем Довбик провел за римский клуб 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. «Рома» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем поединке подопечные Клаудио Раньери сыграют против «Лацио» – матч 19-го тура Серии А состоится пятого января.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко рассказал, чего не хватает Довбику.

По теме:
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Знаете, почему Довбику сейчас тяжело в Роме?»
Судаков – первый. Игроки, сыгравшие больше всех за сборную в 2024 году
ФОТО. Одноклубник Довбика скоро станет отцом. Пытались всё скрыть
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери
Микола Титюк Источник: Fantacalcio
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
Футбол | 01 января 2025, 21:05 3
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении

Олег Федорчук не в восторге от решения двух львовских клубов

ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Футбол | 01 января 2025, 13:39 6
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко

Роман Яремчук выложил эмоциональный пост в Instagram

Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Футбол | 02.01.2025, 08:51
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
ФОТО. Как звезды футбола отмечали Новый год. Месси, Роналду, Ямал и другие
Футбол | 02.01.2025, 07:31
ФОТО. Как звезды футбола отмечали Новый год. Месси, Роналду, Ямал и другие
ФОТО. Как звезды футбола отмечали Новый год. Месси, Роналду, Ямал и другие
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Футбол | 02.01.2025, 10:05
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Чернат рассказал как Суркис и «КГБ» искали пропавшего отца экс-хава Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
100 % !
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
Окончательный рейтинг, Родри – 3-й. Назван лучший футболист в 2024 году
01.01.2025, 09:18
Футбол
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
01.01.2025, 04:11 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены четвертьфинальные пары
01.01.2025, 07:50
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
01.01.2025, 14:45 4
Хоккей
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
31.12.2024, 14:07 18
Футбол
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
31.12.2024, 23:01 7
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
01.01.2025, 05:23
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем