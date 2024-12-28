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  4. Поспешили с трансфером. Ювентус хочет вернуть звездного вингера обратно
Италия
28 декабря 2024, 18:59 |
736
0

Поспешили с трансфером. Ювентус хочет вернуть звездного вингера обратно

Федерико Кьеза может вернуться в Серию А

28 декабря 2024, 18:59 |
736
0
Поспешили с трансфером. Ювентус хочет вернуть звездного вингера обратно
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский «Ювентус» хочет вновь подписать именитого вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезу, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Турине считают, что поспешили с трансфером итальянца летом 2024 года. Руководство клуба считает, что Кьеза, который имеет опыт игры за «Ювентус» усилит «старую сеньору». Туринский клуб попытается подписать игрока во время зимнего трансферного окна в аренду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Кьезы в 22 миллиона евро. Итальянец присоединился к «Ливерпулю» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Контракт вингера с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Кьеза хочет покинуть «Ливерпуль».

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Федерико Кьеза Ювентус Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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