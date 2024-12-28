Поспешили с трансфером. Ювентус хочет вернуть звездного вингера обратно

Итальянский «Ювентус» хочет вновь подписать именитого вингера «Ливерпуля» Федерико Кьезу, сообщает Fichajes.

По информации источника, в Турине считают, что поспешили с трансфером итальянца летом 2024 года. Руководство клуба считает, что Кьеза, который имеет опыт игры за «Ювентус» усилит «старую сеньору». Туринский клуб попытается подписать игрока во время зимнего трансферного окна в аренду.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Кьезы в 22 миллиона евро. Итальянец присоединился к «Ливерпулю» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Контракт вингера с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Кьеза хочет покинуть «Ливерпуль».