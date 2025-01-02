Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на слухи о своем трудоустройстве в житомирском «Полесье». Специалист заявил, что пока будет давать развернутые комментарии по этому поводу.

– Александр Николаевич, появилась информация, что вы близки к возвращению в УПЛ, но уже не в качестве главного тренера, а спортивного директора или советника президента Полесья Геннадия Буткевича. Это правда?

– Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев (смеется). Я встречался с президентом Полесья Геннадием Буткевичем во время состоявшегося 30 октября матча в рамках Кубка Украины между житомирской командой и Кривбассом (2:1), и на этом все.

Белорусский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо», с которым дважды побеждал в Суперкубке Украины и дважды занимал второе место в чемпионате. Последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе» (2024).