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  4. Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
02 января 2025, 13:31 |
1066
2

Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ

Александра Хацкевича сватают в житомирское «Полесье»

02 января 2025, 13:31 |
1066
2
Хацкевич отреагировал на слухи о трудоустройстве в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на слухи о своем трудоустройстве в житомирском «Полесье». Специалист заявил, что пока будет давать развернутые комментарии по этому поводу.

– Александр Николаевич, появилась информация, что вы близки к возвращению в УПЛ, но уже не в качестве главного тренера, а спортивного директора или советника президента Полесья Геннадия Буткевича. Это правда?

– Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев (смеется). Я встречался с президентом Полесья Геннадием Буткевичем во время состоявшегося 30 октября матча в рамках Кубка Украины между житомирской командой и Кривбассом (2:1), и на этом все.

Белорусский специалист ранее возглавлял киевское «Динамо», с которым дважды побеждал в Суперкубке Украины и дважды занимал второе место в чемпионате. Последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе» (2024).

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Александр Хацкевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
уроки фізкультури будуть проходити на найвищому рівні
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zelc006
Навіще та БуЛьба? 
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