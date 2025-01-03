«Не ожидал такого». Салах оценил влияние Слота на игру Ливерпуля

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о тренерских способностях Арне Слота, ныне возглавляющего первую команду «красных».

«Удивлен ли я? Да. Задолго до того, как я работал с ним, я не ожидал этого. Но как только мы начали работать с ним, я такой – окей. Я больше не удивляюсь, потому что вижу, какой он в деталях, как он сосредотачивается на мелочах.

У него нет такого большого эго, что во время ошибок он не признает их. Напротив, он пытается разобраться, что случилось. Если что-то не работает, он изменяет это. Даже во время матча. Потому он меня больше не удивляет.

Он откровенно может все сказать футболистам, для нас это хорошо. Также он очень хорош в плане тактики. Это очень хорошо. Он меняет некоторые вещи, которые работают в игре с конкретной командой», – сказал Салах.

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 45 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.