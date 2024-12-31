Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене в 06:00 по Киеву
1 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Поединок начнется 3-м запуском на корте №1 после игры Стернс – Касаткина. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет против Ангелины Калининой (Украина, WTA 55).
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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