Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Поединок начнется 3-м запуском на корте №1 после игры Стернс – Касаткина. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет против Ангелины Калининой (Украина, WTA 55).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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