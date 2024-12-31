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  4. Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
31 декабря 2024, 13:58 |
385
0

Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 500 в Брисбене в 06:00 по Киеву

31 декабря 2024, 13:58 |
385
0
Марта Костюк – Юань Юэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Поединок начнется 3-м запуском на корте №1 после игры Стернс – Касаткина. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м раунде сыграет против Ангелины Калининой (Украина, WTA 55).

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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