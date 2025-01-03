Цыганык с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык в своем официальном Instagram-аккаунте с юмором отреагировал на сенсационное объединение клубов Украинской Премьер-лиги:

«Во Львове шутят, что «Карпаты» и «Рух» объединяются в один клуб, и будут выступать под названием ФК «Львов»! 😂».