Украина. Премьер лига03 января 2025, 11:33 |
1144
1
Цыганык с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха
Известный комментатор вспомнил ФК «Львов»
03 января 2025, 11:33 |
1144
1
31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.
Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык в своем официальном Instagram-аккаунте с юмором отреагировал на сенсационное объединение клубов Украинской Премьер-лиги:
«Во Львове шутят, что «Карпаты» и «Рух» объединяются в один клуб, и будут выступать под названием ФК «Львов»! 😂».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 января 2025, 14:19 3
Испанец имеет другое мнение
Футбол | 02 января 2025, 17:07 9
Виктор Вацко рассказал резонансную историю
Теннис | 03.01.2025, 08:41
Бокс | 03.01.2025, 08:23
Футбол | 03.01.2025, 11:54
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
https://www.youtube.com/watch?v=m3h2cV74JtY У пана атамана Грицяна нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.01.2025, 09:18
02.01.2025, 06:30
02.01.2025, 21:29
Бокс
01.01.2025, 21:52 9
02.01.2025, 16:38 4
01.01.2025, 19:49
02.01.2025, 18:22