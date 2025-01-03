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  4. Цыганык с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 11:33 |
1144
1

Цыганык с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха

Известный комментатор вспомнил ФК «Львов»

03 января 2025, 11:33 |
1144
1
Цыганык с юмором отреагировал на объединение Карпат и Руха
УПЛ

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык в своем официальном Instagram-аккаунте с юмором отреагировал на сенсационное объединение клубов Украинской Премьер-лиги:

«Во Львове шутят, что «Карпаты» и «Рух» объединяются в один клуб, и будут выступать под названием ФК «Львов»! 😂».

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Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Рух Львов Львов
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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turist86
https://www.youtube.com/watch?v=m3h2cV74JtY   У пана атамана Грицяна нема золотого запасу, и хлопцы стали разбегаться в разные стороны
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