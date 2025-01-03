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03 января 2025, 11:55 |
441
0

«Характера нигде нет». Милевский отреагировал на поражение сборной Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал поражение от Турции (0:5)

03 января 2025, 11:55 |
441
0
«Характера нигде нет». Милевский отреагировал на поражение сборной Украины
Артем Милевский

2 января сборная Украины по медиафутболу провела первый матч на Чемпионате мира 2025 – Kings World Cup Nations. Национальная команда уступила с разгромным счетом Турции (0:5).

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал выступление сборной:

«Классика. Характера нигде нет. Злости. Цирк», – написал футболист в своих социальных сетях.

Следующий поединок украинская команда проведет четвертого января – соперником станет сборная Колумбии.

За сборную Украины на этом турнире выступают многие известные игроки: Евгений Коноплянка, Николай Морозюк, Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив.

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UA Steel Kings World Cup медиафутбол Динамо Киев Артем Милевский Евгений Коноплянка Николай Морозюк Денис Бойко Денис Олейник Юрий Панькив
Микола Титюк Источник
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