«Характера нигде нет». Милевский отреагировал на поражение сборной Украины

2 января сборная Украины по медиафутболу провела первый матч на Чемпионате мира 2025 – Kings World Cup Nations. Национальная команда уступила с разгромным счетом Турции (0:5).

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал выступление сборной:

«Классика. Характера нигде нет. Злости. Цирк», – написал футболист в своих социальных сетях.

Следующий поединок украинская команда проведет четвертого января – соперником станет сборная Колумбии.

За сборную Украины на этом турнире выступают многие известные игроки: Евгений Коноплянка, Николай Морозюк, Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив.