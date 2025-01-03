«Характера нигде нет». Милевский отреагировал на поражение сборной Украины
Бывший игрок киевского «Динамо» прокомментировал поражение от Турции (0:5)
2 января сборная Украины по медиафутболу провела первый матч на Чемпионате мира 2025 – Kings World Cup Nations. Национальная команда уступила с разгромным счетом Турции (0:5).
Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал выступление сборной:
«Классика. Характера нигде нет. Злости. Цирк», – написал футболист в своих социальных сетях.
Следующий поединок украинская команда проведет четвертого января – соперником станет сборная Колумбии.
За сборную Украины на этом турнире выступают многие известные игроки: Евгений Коноплянка, Николай Морозюк, Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив.
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