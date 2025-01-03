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Украина. Премьер лига
03 января 2025, 11:11 | Обновлено 03 января 2025, 11:56
1355
0

Карпаты вернут из Руха собственного воспитанника и сына легенды

Марко Сапуга вскоре сменит клубную прописку

03 января 2025, 11:11 | Обновлено 03 января 2025, 11:56
1355
0
Карпаты вернут из Руха собственного воспитанника и сына легенды
ФК Рух. Марко Сапуга

31 декабря 2024 года львовские «Карпаты» и «Рух» объявили о слиянии клубов, в результате которого ведущие игроки «желто-черных» перейдут в состав «львов», а сам «Рух» сосредоточится на воспитании футболистов из собственной академии.

По информации ТаТоТаке, одним из игроков, которые вскоре пополнят состав «Карпат», станет полузащитник Марко Сапуга, который является воспитанником «бело-зеленых» и сыном легенды клуба и одного из тренеров юношеской команды клуба Андрея Сапуги.

В сезоне 2024/25 Марко Сапуга провел 1 матч на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Остальное время хавбек, стоимость которого оценивают в 700 тысяч евро, боролся с травмами.

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Марко Сапуга Карпаты Львов Рух Львов трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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