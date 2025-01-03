К радости Зинченко. Игрок Арсенала близок к возвращению на родину
Киран Тирни может перейти в «Селтик»
Шотландский «Селтик» интересуется левым защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже начали переговоры по переходу 27-летнего футболиста, который является воспитанником «кельтов» и находился в системе команды с 2005 по 2019 годы.
Напомним, в «Арсенале» Киран Тирни является конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко.
В сезоне 2024/25 Киран Тирни провел 1 матч на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее мы показали, как Александр Зинченко отпраздновал Новый год.
🚨🟢⚪️ Negotiations underway for Kieran Tierney to return to Celtic from Arsenal, discussions are taking place.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025
27 year old fullback keen on the move, talks continue to reach full agreement. pic.twitter.com/4UcwCd4V76
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Прямо відразу уявилося як там Зінченко дізнавшись цю новину тепер бігає по Лондону і зходить з розуму від "радощів"