К радости Зинченко. Игрок Арсенала близок к возвращению на родину

Шотландский «Селтик» интересуется левым защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже начали переговоры по переходу 27-летнего футболиста, который является воспитанником «кельтов» и находился в системе команды с 2005 по 2019 годы.

Напомним, в «Арсенале» Киран Тирни является конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко.

В сезоне 2024/25 Киран Тирни провел 1 матч на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

🚨🟢⚪️ Negotiations underway for Kieran Tierney to return to Celtic from Arsenal, discussions are taking place.



27 year old fullback keen on the move, talks continue to reach full agreement. pic.twitter.com/4UcwCd4V76