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  4. К радости Зинченко. Игрок Арсенала близок к возвращению на родину
Англия
03 января 2025, 11:23 |
913
1

К радости Зинченко. Игрок Арсенала близок к возвращению на родину

Киран Тирни может перейти в «Селтик»

03 января 2025, 11:23 |
913
1
К радости Зинченко. Игрок Арсенала близок к возвращению на родину
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

Шотландский «Селтик» интересуется левым защитником лондонского «Арсенала» Кираном Тирни, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже начали переговоры по переходу 27-летнего футболиста, который является воспитанником «кельтов» и находился в системе команды с 2005 по 2019 годы.

Напомним, в «Арсенале» Киран Тирни является конкурентом украинского футболиста Александра Зинченко.

В сезоне 2024/25 Киран Тирни провел 1 матч на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее мы показали, как Александр Зинченко отпраздновал Новый год.

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Селтик трансферы Арсенал Лондон Киран Тирни трансферы АПЛ чемпионат Шотландии по футболу Фабрицио Романо Александр Зинченко
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Коментатор
"на радість Зінченку"
Заголовок ,як тут часто буває,просто феноменальний...
Прямо відразу уявилося як там Зінченко дізнавшись цю новину тепер бігає по Лондону і зходить з розуму від "радощів"
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