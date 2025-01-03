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Италия
03 января 2025, 10:41 | Обновлено 03 января 2025, 12:01
1013
0

Гасперини разнес систему VAR после фиаско в матче с Интером

Тренер недоволен судейством игры

03 января 2025, 10:41 | Обновлено 03 января 2025, 12:01
1013
0
Гасперини разнес систему VAR после фиаско в матче с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от матча своей команды против «Интера» в полуфинале Суперкубка Италии (0:2). Специалист разнес систему VAR.

«Создавать моменты против Интера непросто, но игра изменилась после того абсурдного гола с углового, которого не было.

Это просто не угловой. Стефан де Врей был в офсайде и стоял перед вратарем, плюс был совершенно очевиден фол Дюмфриса на Джорджо Скальвини, которого толкнули двумя руками. Это Италия экспортировала плохую версию VAR, которая потратила семь минут на проверку офсайда Шарля Де Кетеларе, но не увидела ни одну из этих трех очевидных ситуаций», – сказал Гасперини.

В финальном поединке Суперкубка Италии «Интер» сойдется с победителем пары «Милан» – «Ювентус».

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Джан Пьеро Гасперини Аталанта Интер Милан Суперкубок Италии по футболу Интер - Аталанта
Олег Вахоцкий Источник: Football-Italia
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