Гасперини разнес систему VAR после фиаско в матче с Интером

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями от матча своей команды против «Интера» в полуфинале Суперкубка Италии (0:2). Специалист разнес систему VAR.

«Создавать моменты против Интера непросто, но игра изменилась после того абсурдного гола с углового, которого не было.

Это просто не угловой. Стефан де Врей был в офсайде и стоял перед вратарем, плюс был совершенно очевиден фол Дюмфриса на Джорджо Скальвини, которого толкнули двумя руками. Это Италия экспортировала плохую версию VAR, которая потратила семь минут на проверку офсайда Шарля Де Кетеларе, но не увидела ни одну из этих трех очевидных ситуаций», – сказал Гасперини.

В финальном поединке Суперкубка Италии «Интер» сойдется с победителем пары «Милан» – «Ювентус».