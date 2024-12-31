ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера
«Плимут» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим футболистом
Клуб Чемпионшипа «Плимут» официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Уэйном Руни из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.
«Плимут» и Уэйн Руни договорились о расторжении контракта. Вместе с наставником клуб покинут ассистент Майк Фелан и тренер первой команды Саймон Айрланд. Кевин Ненскивелл возглавит «Плимут» на матч против «Бристоль Сити» на Новый год. Дэрил Флахаван останется тренером вратарей.
Мы хотели бы поблагодарить Уэйна и его команду за все их усилия и пожелать им успехов в будущем. На этом этапе клуб не будет давать никаких комментариев», – сообщил «Плимут» в социальных сетях.
Руни прокомментировал свое увольнение: «Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить правление футбольного клуба «Плимут», в частности Саймон Галлетт и Нил Дьюснип, с которыми у меня были прекрасные отношения.
Также благодарю весь персонал, игроков и болельщиков за их усилия и поддержку во время моего пребывания на должности главного тренера, и я желаю им всего лучшего в будущем. «Плимут» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я буду продолжать следить за их результатами и интересоваться ими».
Руни возглавил «Плимут» в мае 2024 года. Под его руководством команда не побеждает уже девять матчей и занимает последнее место в чемпионате.
Club Statement | Argyle and Rooney mutually part ways.https://t.co/0KM0pdIRO7#pafc— Plymouth Argyle FC (@Argyle) December 31, 2024
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