Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком
Владилав Кочергин может вернуться на родину
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин привлекает внимание нескольких клубов УПЛ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, несколько украинских клубов следят за 28-летним футболистом, выступающим в чемпионате Польши, и хотят вернуть его на родину, но есть один нюанс.
Возвращение Владислава в Украину считается практически невозможным из-за того, что он незаконно пересек границу Украины в первые дни полномасштабного вторжения россии, а по документам и вовсе находится в Украине.
Ранее сообщалось о том, что Кочергиным интересуется топ-клуб МЛС.
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