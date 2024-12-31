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  4. Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком
Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 13:27 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:41
716
0

Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком

Владилав Кочергин может вернуться на родину

31 декабря 2024, 13:27 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:41
716
0
Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин привлекает внимание нескольких клубов УПЛ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, несколько украинских клубов следят за 28-летним футболистом, выступающим в чемпионате Польши, и хотят вернуть его на родину, но есть один нюанс.

Возвращение Владислава в Украину считается практически невозможным из-за того, что он незаконно пересек границу Украины в первые дни полномасштабного вторжения россии, а по документам и вовсе находится в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Кочергиным интересуется топ-клуб МЛС.

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Владислав Кочергин Ракув Ченстохова трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Telegram
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