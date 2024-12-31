Возвращение «уклониста». Клубы УПЛ активно интересуются украинским хавбеком

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин привлекает внимание нескольких клубов УПЛ, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, несколько украинских клубов следят за 28-летним футболистом, выступающим в чемпионате Польши, и хотят вернуть его на родину, но есть один нюанс.

Возвращение Владислава в Украину считается практически невозможным из-за того, что он незаконно пересек границу Украины в первые дни полномасштабного вторжения россии, а по документам и вовсе находится в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Кочергиным интересуется топ-клуб МЛС.