Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024
Последнее обновление в году, первые ракетки страны – Марта Костюк и Александр Овчаренко
30 декабря в последний раз в 2024 году был обновлены рейтинг WTA и АТР.
Сезона 2024 уже давно завершен, так что изменений у топов не было. Кроме того, теннисисты и теннисистки уже открыли новый сезон на австралийской серии турниров, так что со следующего понедельника будут первые сдвиги.
Топ-10 рейтинга WTA на конец 2024 года
Топ-10 рейтинга АТР на конец 2024 года
Что касается украинцев и украинок, то существенных изменений также не было. 2024 год первой ракеткой страны завершила Марта Костюк, а лидером мужского тенниса остался Александр Овчаренко.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA по итогам 2024 года
Топ-10 украинцев в рейтинге АТР по итогам 2024 года
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