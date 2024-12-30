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WTA
30 декабря 2024, 09:52 |
106
0

Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024

Последнее обновление в году, первые ракетки страны – Марта Костюк и Александр Овчаренко

30 декабря 2024, 09:52 |
106
0
Обновлены рейтинги WTA и ATP. Топ-10 украинцев и украинок по итогам 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в последний раз в 2024 году был обновлены рейтинг WTA и АТР.

Сезона 2024 уже давно завершен, так что изменений у топов не было. Кроме того, теннисисты и теннисистки уже открыли новый сезон на австралийской серии турниров, так что со следующего понедельника будут первые сдвиги.

Топ-10 рейтинга WTA на конец 2024 года

Топ-10 рейтинга АТР на конец 2024 года

Что касается украинцев и украинок, то существенных изменений также не было. 2024 год первой ракеткой страны завершила Марта Костюк, а лидером мужского тенниса остался Александр Овчаренко.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA по итогам 2024 года

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР по итогам 2024 года

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