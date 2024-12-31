ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи

Израильский полузащитник «Хапоэль Беэр-Шева» Томер Йосефи подписал контракт с житомирским «Полесьем». Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

«Официально: Томер Йосефи – игрок ФК «Полесье»! Наш клуб подписал 3-летний контракт с 25-летним атакующим полузащитником Томером Йосефи. Футболист присоединится к «Полесью» с открытием трансферного окна. Поздравляем Томера в «стае» и желаем успехов в новых вызовах!», – говорится в сообщении.

Сумма трансфера не сообщается. Йосефи сыграл в 2024 году 22 поединка в чемпионате Израиля – забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи. Кроме того, Томер провел 4 матча в Лиге Конференций – на его счету 1 гол и 1 ассист.