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Украина. Премьер лига
31 декабря 2024, 13:32 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:35
402
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи

Израильский полузащитник присоединился к житомирскому клубу

31 декабря 2024, 13:32 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:35
402
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи
ФК Полесье. Томер Йосефи

Израильский полузащитник «Хапоэль Беэр-Шева» Томер Йосефи подписал контракт с житомирским «Полесьем». Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

«Официально: Томер Йосефи – игрок ФК «Полесье»! Наш клуб подписал 3-летний контракт с 25-летним атакующим полузащитником Томером Йосефи. Футболист присоединится к «Полесью» с открытием трансферного окна. Поздравляем Томера в «стае» и желаем успехов в новых вызовах!», – говорится в сообщении.

Сумма трансфера не сообщается. Йосефи сыграл в 2024 году 22 поединка в чемпионате Израиля – забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи. Кроме того, Томер провел 4 матча в Лиге Конференций – на его счету 1 гол и 1 ассист.

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Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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