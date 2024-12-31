Калинина провела 38 матчей с теннисистками из топ-20. Статистика украинки

31 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) переиграла 13-ю ракетку мира Диану Шнайдер в 1/16 финала хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился победой украинки за 1 час и 50 минут в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:1.

Ангелина провела 38-й поединок против представительниц топ-20 рейтинга WTA и добыла 12-ю победу.

Ее лучшим результатом в карьере является виктория над Ариной Соболенко в 1/16 финала соревнований WTA 1000 в Майами в марте 2024 года, которая тогда занимала вторую строчку.

В 3-м раунде турнира на кортах Брисбена Калинина может сыграть против еще одной теннисистки из топ-20, если Марта Костюк (WTA 18) переиграет Юань Юэ (Китай, WTA 49).

Статистика Калининой против теннисисток из топ-20 до матча против Шнайдер