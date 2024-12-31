WTA31 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:24
207
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ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира
Элина в Дубае (ОАЭ) позанималась вместе с Каролин Гарсией
31 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:24
207
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) провела последнюю тренировку в году.
Свитолина позанималась вместе с экс-4-й ракеткой мира из Франции Каролин Гарсией (WTA 48). Украинка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.
Элина продолжает подготовку к новому сезону в городе Дубай, ОАЭ. Ранее сообщалось, что Свитолина проведет выставочный матч перед Australian Open 2025 против Чжэн Циньвень.
ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира
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