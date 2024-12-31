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  4. ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира
WTA
31 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:24
207
0

ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира

Элина в Дубае (ОАЭ) позанималась вместе с Каролин Гарсией

31 декабря 2024, 13:23 | Обновлено 31 декабря 2024, 13:24
207
0
ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) провела последнюю тренировку в году.

Свитолина позанималась вместе с экс-4-й ракеткой мира из Франции Каролин Гарсией (WTA 48). Украинка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.

Элина продолжает подготовку к новому сезону в городе Дубай, ОАЭ. Ранее сообщалось, что Свитолина проведет выставочный матч перед Australian Open 2025 против Чжэн Циньвень.

ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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