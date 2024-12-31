Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 25) провела последнюю тренировку в году.

Свитолина позанималась вместе с экс-4-й ракеткой мира из Франции Каролин Гарсией (WTA 48). Украинка опубликовала соответствующее фото в своем Instagram.

Элина продолжает подготовку к новому сезону в городе Дубай, ОАЭ. Ранее сообщалось, что Свитолина проведет выставочный матч перед Australian Open 2025 против Чжэн Циньвень.

ФОТО. Свитолина провела последнюю тренировку в году с экс-4-й ракеткой мира