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  4. «Покинуть Рому». Моуриньо назвал главные ошибки в своей карьере
Турция
31 декабря 2024, 14:21 |
726
0

«Покинуть Рому». Моуриньо назвал главные ошибки в своей карьере

Португальский специалист вспомнил период работы в римском клубе

31 декабря 2024, 14:21 |
726
0
«Покинуть Рому». Моуриньо назвал главные ошибки в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо признался, что сделал немало ошибок за время профессиональной карьеры во главе многих клубов:

«Я люблю футбол и свою работу. Я не хочу ждать идеальной возможности, идеального места и тем более брать отпуск. Я знаю, что многим это нравится или, по крайней мере, они так говорят.

Я сделал много ошибок, если говорить о тренерской работе. Что касается профессиональных решений, то ошибкой было уходить из «Реала». Президент Флорентино Перес сказал мне: «Моу, не иди сейчас, ты сделал тяжелую часть, теперь начинается самая лучшая».

Он был прав, когда говорил эти слова, но я хотел вернуться в «Челси» после трех лет больших испытаний в Испании. Кроме того, я жалею о том, что не ушел раньше из «Ромы». Я должен был покинуть римский клуб раньше, но не принял вовремя правильное решение. Это была большая ошибка», – признался Моуриньо.

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чемпионат Турции по футболу Фенербахче Жозе Моуриньо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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