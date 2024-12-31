«Покинуть Рому». Моуриньо назвал главные ошибки в своей карьере

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо признался, что сделал немало ошибок за время профессиональной карьеры во главе многих клубов:

«Я люблю футбол и свою работу. Я не хочу ждать идеальной возможности, идеального места и тем более брать отпуск. Я знаю, что многим это нравится или, по крайней мере, они так говорят.

Я сделал много ошибок, если говорить о тренерской работе. Что касается профессиональных решений, то ошибкой было уходить из «Реала». Президент Флорентино Перес сказал мне: «Моу, не иди сейчас, ты сделал тяжелую часть, теперь начинается самая лучшая».

Он был прав, когда говорил эти слова, но я хотел вернуться в «Челси» после трех лет больших испытаний в Испании. Кроме того, я жалею о том, что не ушел раньше из «Ромы». Я должен был покинуть римский клуб раньше, но не принял вовремя правильное решение. Это была большая ошибка», – признался Моуриньо.