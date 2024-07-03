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  4. Украинки обновили еще один национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Уимблдон
03 июля 2024, 18:34 |
1698
3

Украинки обновили еще один национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Впервые в истории сразу пять украинок сыграют во втором раунде теннисного мейджора

03 июля 2024, 18:34 |
1698
3
Украинки обновили еще один национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина последней из украинок сыграла матч первого раунда одиночного разряда на Уимблдоне, выиграв у Магды Линетт из Польши – 7:5, 6:7(9), 6:3.

Элина стала пятой представительницей Украины во втором раунде травяного мейджора. Ранее туда пробились Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Отметим, что это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam. Ранее ни на одном мейджоре в женской одиночной сетке не было больше четырех украинок во втором раунде.

Изначально на турнире стартовало 8 украинок, что также было национальным рекордом на турнирах категории Grand Slam.

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Элина Свитолина Уимблдон-2024 Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева Дарья Снигур
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 3
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Orion-V
Якби Калініна не грала настільки безвольно, то можна було радіти, а так втратили прогнозовану одиницю.
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C.Пеклов
Цікаво скільки вийде в 3 раунд?На рекордном АО-24 було 4.
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Sashamar
Очікувано програла Катерина, менш очікувано Леся (скоріш за все це черговий дзвіночок, що пора або закінчувати або грати ITF і челенджери) і неочікувано Геля. Але оскільки замість Гелі виграла Дар'я, то в цілому вийшло як і передбачалося.
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