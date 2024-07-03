Украинки обновили еще один национальный рекорд на турнирах Grand Slam
Впервые в истории сразу пять украинок сыграют во втором раунде теннисного мейджора
Украинская теннисистка Элина Свитолина последней из украинок сыграла матч первого раунда одиночного разряда на Уимблдоне, выиграв у Магды Линетт из Польши – 7:5, 6:7(9), 6:3.
Элина стала пятой представительницей Украины во втором раунде травяного мейджора. Ранее туда пробились Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.
Отметим, что это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam. Ранее ни на одном мейджоре в женской одиночной сетке не было больше четырех украинок во втором раунде.
Изначально на турнире стартовало 8 украинок, что также было национальным рекордом на турнирах категории Grand Slam.
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