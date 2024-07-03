Украинки обновили еще один национальный рекорд на турнирах Grand Slam

Украинская теннисистка Элина Свитолина последней из украинок сыграла матч первого раунда одиночного разряда на Уимблдоне, выиграв у Магды Линетт из Польши – 7:5, 6:7(9), 6:3.

Элина стала пятой представительницей Украины во втором раунде травяного мейджора. Ранее туда пробились Даяна Ястремская, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур.

Отметим, что это абсолютный рекорд для украинского тенниса на турнирах Grand Slam. Ранее ни на одном мейджоре в женской одиночной сетке не было больше четырех украинок во втором раунде.

Изначально на турнире стартовало 8 украинок, что также было национальным рекордом на турнирах категории Grand Slam.