Впервые на турнире Большого шлема сыграют 8 украинских теннисисток

Впервые в истории сразу 8 украинских теннисисток сыграют на турнире Большого шлема.

В основной сетке Уимблдона-2024 по рейтингу сыграют: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 21), Даяна Ястремская (WTA 28), Ангелина Калинина (WTA 44), Леся Цуренко (WTA 57).

Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом (WTA 175).

Из квалификации отобрались украинки Дарья Снигур (WTA 131) и Юлия Стародубцева (WTA 153).

Не сумели пройти квалификацию: Катарина Завацкая (WTA 200) и Анастасия Соболева (WTA 228)

Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1 по 14 июля.

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Фото: Большой теннис Украины