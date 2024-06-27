Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Впервые на турнире Большого шлема сыграют 8 украинских теннисисток
Уимблдон
27 июня 2024, 21:17 | Обновлено 27 июня 2024, 21:36
504
2

Впервые на турнире Большого шлема сыграют 8 украинских теннисисток

Из квалификации отобрались украинки Дарья Снигур и Юлия Стародубцева

27 июня 2024, 21:17 | Обновлено 27 июня 2024, 21:36
504
2
Впервые на турнире Большого шлема сыграют 8 украинских теннисисток
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Впервые в истории сразу 8 украинских теннисисток сыграют на турнире Большого шлема.

В основной сетке Уимблдона-2024 по рейтингу сыграют: Марта Костюк (WTA 18), Элина Свитолина (WTA 21), Даяна Ястремская (WTA 28), Ангелина Калинина (WTA 44), Леся Цуренко (WTA 57).

Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом (WTA 175).

Из квалификации отобрались украинки Дарья Снигур (WTA 131) и Юлия Стародубцева (WTA 153).

Не сумели пройти квалификацию: Катарина Завацкая (WTA 200) и Анастасия Соболева (WTA 228)

Уимблдон-2024 пройдет на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1 по 14 июля.

Фото: Большой теннис Украины

По теме:
Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона
Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию
Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон-2024 статистика Марта Костюк Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Дарья Снигур Юлия Стародубцева
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Футбол | 27 июня 2024, 11:34 13
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной

Бывший защитник национальной команды считает, что нужен исполком

В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27 июня 2024, 09:36 9
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией

Есть итоговый вердикт кампании команды Сергея Реброва в группе Е

Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
Теннис | 26.06.2024, 23:12
Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Футбол | 27.06.2024, 15:12
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 06:55
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Dream team
Ответить
+2
NM16071
Цікаво скільки з них пройде хоча б перший тур?  Бо насправді дно все глибше.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 3
Бокс
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 77
Футбол
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 14
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 22
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 7
Бокс
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 224
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем