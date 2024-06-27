Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) победно прошла квалификацию на Уимблдон.

В финальном раунде отбора украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№136 WTA).

Уимблдон. Финал квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 7:5, 7:5

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

Отметим, что Снигур еще ни разу не играла в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира, хотя выигрывала юниорский.

Снигур в третий раз в карьере пробилась в основную сетку турнира Grand Slam. В 2022 году она преодолела квалификацию на US Open, а в этом сезоне – на Australian Open.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом. Ранее сегодня квалификацию прошла Юлия Стародубцева.