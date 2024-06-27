Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона
Дарья впервые в карьере сыграет в основе взрослого Уимблдонского турнира
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) победно прошла квалификацию на Уимблдон.
В финальном раунде отбора украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№136 WTA).
Уимблдон. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 7:5, 7:5
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
Отметим, что Снигур еще ни разу не играла в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира, хотя выигрывала юниорский.
Снигур в третий раз в карьере пробилась в основную сетку турнира Grand Slam. В 2022 году она преодолела квалификацию на US Open, а в этом сезоне – на Australian Open.
Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом. Ранее сегодня квалификацию прошла Юлия Стародубцева.
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Підсумки відбору. Те, що не пройшла жодна росіянка чи білоруска, тут вже відмітили. Пройшли дві діаспорні українки. Причому якщо щодо Волинець сумнівів не було, то Єва Лис обіграла не кого-небудь, а Анісімову.
Доречі, в обох програних партіях турка нагадувала кролика перед удавом. У 4 із 5 останніх геймів: 11, 12 у 2-му сеті й 10, 12 у 3-му, Сонмез взяла аж ... 2 м'ячі. Трішки вперлася в передостанньому 3 сета (10 розіграшів), але теж жодного разу не лідирувала, тільки наздоганяла. Врешті не наздогнала і віддала останній на своїй подачі під 0.