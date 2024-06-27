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  4. Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона
Уимблдон
27 июня 2024, 18:25 | Обновлено 27 июня 2024, 18:32
1021
10

Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона

Дарья впервые в карьере сыграет в основе взрослого Уимблдонского турнира

27 июня 2024, 18:25 | Обновлено 27 июня 2024, 18:32
1021
10
Снигур вслед за Стародубцевой пробилась в основу Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) победно прошла квалификацию на Уимблдон.

В финальном раунде отбора украинка переиграла Зейнеп Сонмез из Турции (№136 WTA).

Уимблдон. Финал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) – 1:6, 7:5, 7:5

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

Отметим, что Снигур еще ни разу не играла в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира, хотя выигрывала юниорский.

Снигур в третий раз в карьере пробилась в основную сетку турнира Grand Slam. В 2022 году она преодолела квалификацию на US Open, а в этом сезоне – на Australian Open.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом. Ранее сегодня квалификацию прошла Юлия Стародубцева.

По теме:
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Дарья Снигур Зейнеп Сонмез Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 10
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Андрій Заліщук
Дві з чотирьох українок пройшли в основу, у кацапок НУЛЬ з десяти...татотаке
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+7
Олександр Науменко
Вісім українок в основі, це рекорд!
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+7
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C.Пеклов
Яка ж молодець!Програвала по ходу 1-6,1-4 і витягнула матч!Може,Як захоче!
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+6
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Sashamar
От чесно, мені шкода турчанку. Як хочте мінусуйте, але гра "як воно вийде", тим більш підсилення так, наче нам роблять послугу ("одолжение") повинна каратися. Якби не пофігізм Дарини, вона давно була б в першій сотні, а то й вище. Може її різками пороти як недбайливу ученицю, може так бійцівських якостей додасться.
Ще шкода філіпінку. Еала вчора відіграла вісім (!) матчболів проти Зіданшек, але на сьогодні сил вже не вистачило. 
Підсумки відбору. Те, що не пройшла жодна росіянка чи білоруска, тут вже відмітили. Пройшли дві діаспорні українки. Причому якщо щодо Волинець сумнівів не було, то Єва Лис обіграла не кого-небудь, а Анісімову.
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+3
Falko
Бадмінтон бадмінтоном, але Дашкина воля до перемоги мені сподобалась. Віддати 9 геймів поспіль, зібратися, відіграти 5 і дотиснути. Програвати у 3-му 1:4, зібратися, майже зрівняти, брейканути, коли Сонмез подає на матч (тут хто хочеш затремтить), і знову дотиснути.
Доречі, в обох програних партіях турка нагадувала кролика перед удавом. У 4 із 5 останніх геймів: 11, 12 у 2-му сеті й 10, 12 у 3-му, Сонмез взяла аж ... 2 м'ячі. Трішки вперлася в передостанньому 3 сета (10 розіграшів), але теж жодного разу не лідирувала, тільки наздоганяла. Врешті не наздогнала і віддала останній на своїй подачі під 0.
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+3
Олександр Науменко
Еліну по Фрейду на перше місце поставили. Мусить брати шолом.
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+1
introvert
Для решти туру зустріч зі Снігур подарунок долі, а для Сонмез Даша, судячи по тремтінню в колінках у вирішальні моменти, просто таки друге втілення Серени Вільямс. І таке буває)
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+1
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