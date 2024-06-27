Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию
Юлия обыграла в финале отбора Мэддисон Инглис
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) успешно преодолела сито квалификации на Уимблдон.
В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее австралийки Мэддисон Инглис (№263 WTA).
Уимблдон. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:4, 6:2
Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка тоже выиграла.
Отметим, что Стародубцева впервые выступает на травяном мейджоре.
Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом.
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