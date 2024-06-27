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  4. Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию
Уимблдон
27 июня 2024, 17:06 | Обновлено 27 июня 2024, 17:10
691
3

Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию

Юлия обыграла в финале отбора Мэддисон Инглис

27 июня 2024, 17:06 | Обновлено 27 июня 2024, 17:10
691
3
Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) успешно преодолела сито квалификации на Уимблдон.

В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее австралийки Мэддисон Инглис (№263 WTA).

Уимблдон. Финал квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка тоже выиграла.

Отметим, что Стародубцева впервые выступает на травяном мейджоре.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом.

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Мэддисон Инглис Юлия Стародубцева Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
що цікаво, жодна кацапка не пройшла в основу, а на старті їх було 10 штук(!)
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+5
C.Пеклов
Молодець,3 раз в цьому році долає квал на турнірі ВШ!
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+2
Андрій Заліщук
бійчиня, так тримати
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+1
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