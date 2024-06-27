Стародубцева с первой попытки пробилась на Уимблдон через квалификацию

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№153 WTA) успешно преодолела сито квалификации на Уимблдон.

В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее австралийки Мэддисон Инглис (№263 WTA).

Уимблдон. Финал квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Мэддисон Инглис (Австралия) – 6:4, 6:2

Это была 2-я встреча теннисисток, первую украинка тоже выиграла.

Отметим, что Стародубцева впервые выступает на травяном мейджоре.

Из украинок в основе по рейтингу сыграют: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. Катерина Байндл воспользовалась «замороженным» рейтингом.