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  4. Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024
Чемпионат Европы
04 июля 2024, 21:35 | Обновлено 04 июля 2024, 21:41
2428
8

Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024

Румынская сборная завершила выступления на Евро-2024

04 июля 2024, 21:35 | Обновлено 04 июля 2024, 21:41
2428
8
Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Мірча Луческу

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

Прославленный румынский тренер Мирча Луческу высказался об этом матче.

«Мы играли не против Нидерландов, а против команды, которая состоит из игроков из голландских владений в мире. Они привозят юных футболистов и тренируют их. Мы видели игроков из Индонезии, Кюрасао, Суринама, Ганы, в их составе было всего два нидерландца», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.

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Мирча Луческу сборная Румынии по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Румыния - Нидерланды
Дмитро Олійник Источник: ProSport
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Макс Максов
О впізнаю містера!)
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+6
Ron Noiill
Що ж він про франзуцо-африканців казав би?
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+3
GloryUkraine
Румуни без проблем можуть молдаван загравати. Молдова вже майже вся з румунськими паспортами.😁
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Нехай щастить
Шапку кинув вкінці?
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+1
c_a_p2
Невже румунів не вистачає набрати команду? І цьому наброду ми програли...
Ответить
+1
Умник
Ответить
0
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