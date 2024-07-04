Луческу жестко раскритиковал экс-соперника сборной Румынии на Евро-2024

В немецком Мюнхене 2 июля прошел матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Румынии и Нидерландов. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Арена». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу голландцев.

Прославленный румынский тренер Мирча Луческу высказался об этом матче.

«Мы играли не против Нидерландов, а против команды, которая состоит из игроков из голландских владений в мире. Они привозят юных футболистов и тренируют их. Мы видели игроков из Индонезии, Кюрасао, Суринама, Ганы, в их составе было всего два нидерландца», – сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.