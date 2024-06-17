Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча

Именитый румынский тренер Мирча Луческу высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Сборная Румынии доказала, что может играть против любой команды. Они были более мотивированными, чем футболисты из Украины. Переломный момент матча – большая ошибка Андрея Лунина. Первый гол полностью изменил ситуацию на футбольном поле. В этой ситуации Украина не смогла найти необходимого решения», – сказал Луческу.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.