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  4. Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 22:24 | Обновлено 17 июня 2024, 22:52
10895
12

Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча

Мирча считает виновным Андрея Лунина

17 июня 2024, 22:24 | Обновлено 17 июня 2024, 22:52
10895
12
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Именитый румынский тренер Мирча Луческу высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Сборная Румынии доказала, что может играть против любой команды. Они были более мотивированными, чем футболисты из Украины. Переломный момент матча – большая ошибка Андрея Лунина. Первый гол полностью изменил ситуацию на футбольном поле. В этой ситуации Украина не смогла найти необходимого решения», – сказал Луческу.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

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Дмитро Олійник Источник: Prosport.ro
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Комментарии 12
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poltava.ua
«Збірна Румунія довела, що може грати проти будь-якої команди. Вони були
більш мотивованими ніж футболісти з України.)) .... – сказав Луческу.
Що правда - то правда .!
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+4
Gargantua
Лунин физически очень одаренный голкипер. Очень прыгучий, с хорошей реакцией, пластикой.Но... глупый. По игровому глупый.   Не соображают мозгив сложных ситуациях.
Давно это говорю.
Обычно это выливвается в ошибки на выходах, а сегодня он ошибся после неудачного паса защитника и потом просто поплыл.
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+4
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New Zealander
100%. Луческу правий. Лунін головний антигерой матчу 
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+3
poltava.ua
..Аналітики однозначно назвали найгіршим у складі "синьо-жовтих" воротаря
Андрія Луніна. Футболіст мадридського "Реала" припустився двох
результативних помилок і отримав принизливі оцінки від статистичних
порталів. Сайт Who Scored виставив українському голкіперу 3,8 бали, а
експерти SofaScore – 4,9.
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+2
Saar
Лунін, що в Реалі, що в збірній- баласт.
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0
KirTheKing
при чем здесь Дулин ??!! а кто забивать будет ?? не было команды. два полярных лагеря - одни уже окэшелись и в шоколаде (Дулин, Мишаня, Довбик, Циганков, Зина, Малина, Забарный) а остальные обиженные ходят, второй сорт типа.. одно радует что контроль мяча 70%..
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-1
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