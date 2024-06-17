Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Мирча считает виновным Андрея Лунина
Именитый румынский тренер Мирча Луческу высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).
«Сборная Румынии доказала, что может играть против любой команды. Они были более мотивированными, чем футболисты из Украины. Переломный момент матча – большая ошибка Андрея Лунина. Первый гол полностью изменил ситуацию на футбольном поле. В этой ситуации Украина не смогла найти необходимого решения», – сказал Луческу.
Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.
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більш мотивованими ніж футболісти з України.)) .... – сказав Луческу.
Що правда - то правда .!
Давно это говорю.
Обычно это выливвается в ошибки на выходах, а сегодня он ошибся после неудачного паса защитника и потом просто поплыл.
Андрія Луніна. Футболіст мадридського "Реала" припустився двох
результативних помилок і отримав принизливі оцінки від статистичних
порталів. Сайт Who Scored виставив українському голкіперу 3,8 бали, а
експерти SofaScore – 4,9.