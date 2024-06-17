Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Экс-игрок сборной выделил Лунина, Зинченко и Шапаренко
Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).
«Выделю двух игроков сборной Украины особенно: нашего блондина под номером 17 (Александр Зинченко), который читал всю игру, а не собственно играл, и Николая Шапаренко, который «шикарно», в кавычках, пытался отобрать мяч во время второго пропущенного гола.
Сами себе привезли все три гола. Лунин – это вообще. И еще Коле Матвиенко тоже привет надо передать. Одним словом – все «молодцы»!
Илья Забарный не ошибался, но когда влетает три, то виноваты все защитники. Очень слабо против Румынии отыграли все 11 игроков, которые вышли со старта», – сказал Леоненко.
Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Румынии.
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Команда має багато баласту, тобто футболістів з металісту.
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Ще не все втрачено! Вперед!