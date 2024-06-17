Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Выделю двух игроков сборной Украины особенно: нашего блондина под номером 17 (Александр Зинченко), который читал всю игру, а не собственно играл, и Николая Шапаренко, который «шикарно», в кавычках, пытался отобрать мяч во время второго пропущенного гола.

Сами себе привезли все три гола. Лунин – это вообще. И еще Коле Матвиенко тоже привет надо передать. Одним словом – все «молодцы»!

Илья Забарный не ошибался, но когда влетает три, то виноваты все защитники. Очень слабо против Румынии отыграли все 11 игроков, которые вышли со старта», – сказал Леоненко.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Румынии.