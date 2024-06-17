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  4. Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:26 | Обновлено 17 июня 2024, 21:36
10821
21

Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии

Экс-игрок сборной выделил Лунина, Зинченко и Шапаренко

17 июня 2024, 21:26 | Обновлено 17 июня 2024, 21:36
10821
21
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Виктор Леоненко

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

«Выделю двух игроков сборной Украины особенно: нашего блондина под номером 17 (Александр Зинченко), который читал всю игру, а не собственно играл, и Николая Шапаренко, который «шикарно», в кавычках, пытался отобрать мяч во время второго пропущенного гола.

Сами себе привезли все три гола. Лунин – это вообще. И еще Коле Матвиенко тоже привет надо передать. Одним словом – все «молодцы»!

Илья Забарный не ошибался, но когда влетает три, то виноваты все защитники. Очень слабо против Румынии отыграли все 11 игроков, которые вышли со старта», – сказал Леоненко.

Ранее защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч против Румынии.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Александр Зинченко Андрей Лунин Николай Шапаренко Николай Матвиенко Илья Забарный
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 21
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nicksaf
Шапаренко -- не опорник, а його поставив тренер поряд зі степаном у опорну зону.
Степаненко вчасно не втрутився, спостерігав як забивали другий гол. 
Команда має багато баласту, тобто футболістів з металісту.
Їх роблять лідерами, запрошують у збірну, щоб вигідно продати. Тепер сундакова куплятиме Реал за 300 млн. За мурчика та Матвієнко вже написане.
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+5
Sergio
коли шапаренко встингувши повернутись назад зупинив одного гравця і фізично не встигав до іншого, наш другий опорник, капітан та рекордсмен стоячи спостерігав за завершенням епізоду з боку))
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+4
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newo
Та пох. Вже стадія прийняття, що ця збірна гі*но. Дякую левам
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+4
Harun Bakircioğlu
Если вся команда играет не просто плохо, а ужасно, то дело явно не в игроках. Игроки играют как им говорит тренер, мотивация у них прежде всего не подвести своего тренера. Ребров, видимо, для них не авторитет и они его не уважают, раз позволили себе такой матч.
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+3
Gargantua
при чем там Шапаренко?  Обрезался не он, а что не успел накрыть игрока так это рабочий момент. Удар с такого расстояния это не голевой момент. Лунин пустил откровенно вратарский мячик. 
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+2
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yanek
Це не збірна а повна жопа.
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+2
Сміх
До дупи таких вболівальників.
Ще не все втрачено! Вперед!
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+2
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Snooker
Согласен Леоненко 
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0
maxim7777nikonov
100% 
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-1
OtsoCity
Сьогодні збірна грала 10 на 11, тому що Шапаренка забули у роздягальні 
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-4
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bzzzzzz
Шапаренко я вопще забыл что он играл. Провальный выбор Реброва.
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-5
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vruthiy-112
По Шапаренко погоджуюсь, щодо Луніна ні,  обороні було пофіг.!!!
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-5
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OtsoCity
Шапаренка по вуха в лайні як завжди 
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-6
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