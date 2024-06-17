Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»
Защитник сборной Украины поделился эмоциями после матча с Румынией
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).
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«Первый гол – это не только ошибка Андрея Лунина, там была цепочка ошибок, пропустили гол – так бывает. После пропущенного гола доминировали, поэтому нужно проанализировать игру и двигаться дальше.
Результат матча справедливый, скорее всего. Румыния была лучше, забила 3 гола.
Тяжелая игра, все игроки понимают, что такого не должно быть, сейчас важно проанализировать все и двигаться дальше.
Не могу ответить, почему так произошло. Честно скажу – не знаю. Это футбол, так сложилось. Трудно, когда пропускаешь гол, команда соперника закрывается и ловит тебя на контратаках, а затем пропускаешь еще раз. Это тяжело.
Будем работать, у нас есть шансы. Никто не говорит, что мы должны сдаваться. Я считаю, что это хороший урок, важный опыт для всех. Нечего стесняться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело», – сказал Забарный.
Следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня против Словакии.
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Та помовчав би краще. В АПЛ за таку безхребетну гру вам би вболівальники показали де раки зимують.
Де вибачення?
Тем более он сам признался.