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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:35 |
5200
16

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»

Защитник сборной Украины поделился эмоциями после матча с Румынией

17 июня 2024, 20:35 |
5200
16
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Первый гол – это не только ошибка Лунина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Первый гол – это не только ошибка Андрея Лунина, там была цепочка ошибок, пропустили гол – так бывает. После пропущенного гола доминировали, поэтому нужно проанализировать игру и двигаться дальше.

Результат матча справедливый, скорее всего. Румыния была лучше, забила 3 гола.

Тяжелая игра, все игроки понимают, что такого не должно быть, сейчас важно проанализировать все и двигаться дальше.

Не могу ответить, почему так произошло. Честно скажу – не знаю. Это футбол, так сложилось. Трудно, когда пропускаешь гол, команда соперника закрывается и ловит тебя на контратаках, а затем пропускаешь еще раз. Это тяжело.

Будем работать, у нас есть шансы. Никто не говорит, что мы должны сдаваться. Я считаю, что это хороший урок, важный опыт для всех. Нечего стесняться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело», – сказал Забарный.

Следующий матч сборная Украины сыграет 21 июня против Словакии.

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Дмитро Олійник Источник: Трибуна
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Комментарии 16
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newo
Там нулячий Матвієнко зробив нєври
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+15
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Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
Мудакова и крымского долбаеба, сто процентов согласен с этим. Мудаков отдает поперечную передачу под прессинг крымскому привозу и тот как обосранный на Лунина
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+8
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dadaali117788
ДОМІНУВАЛИ? НУ ТОДІ Я СПОКІЙНИЙ..... ПЛЯТЬ, В МОЄМУ РОЗУМІННІ ДОМІНУВАЛИ - ЦЕ 10 ШТАНГ, 30 СЕЙВІВ, НЕВЕЗІННЯ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ, А ТУТ ОТ ВОНО ЩО
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+6
turist86
"Немає чого соромитися".
Та помовчав би краще. В АПЛ за таку безхребетну гру вам би вболівальники показали де раки зимують.
Де вибачення?
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+2
Колян дисклеймер
Всі нулячі сьогодні були 
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+1
Ukraine
Забираєш конкурента? ))
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0
Xvalenok03
Нечего лунина оправдывать. Его и только его вина.
Тем более он сам признался.
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-6
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