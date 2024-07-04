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Евро
Испания
05.07.2024 19:00 - : -
Германия
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Чемпионат Европы
04 июля 2024, 20:48 |
314
0

Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Евро-2024 5 июля в 19:00 по Киеву

04 июля 2024, 20:48 |
314
0
Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Штутгарте 5 июля пройдет матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Испании и Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «МХП Арена». Время начала игры – 19:00 по Киеву.

Испания пробилась в плей-офф чемпионата Европы с 1-го места в группе B, набрав 9 очков из 9 возможных. «Фурия Роха» переиграла Хорватию, Италию и Албанию, а в 1/8 финала разгромила Грузию 4:1.

Германия расположилась на первой строчке квартета А с 7 пунктами. Немцы на групповом этапе одолели Шотландию и Венгрию, а со Швейцарией сыграли вничью. На старте плей-офф Бундестим разобралась с Данией 2:0.

Испания – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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