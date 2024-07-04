Ламин ЯМАЛ: «На поле посмотрим, какие мы дети и насколько мы маленькие»
Игрок ответил на слова Леманна
Вингер сборной Испании Ламин Ямал ответил бывшему вратарю сборной Германии Йенсу Леманну, который перед четвертьфиналом Евро-2024 Испания – Германия назвал испанцев «командой маленьких детей, у которых нет опыта».
«Леманн сказал, что мы маленькие и неопытные? А что он может еще сказать. Он немец, пытается поддержать свою команду. Такие заявления нас еще больше мотивируют показать себя в четвертьфинале Евро».
«На поле посмотрим, какие мы дети и насколько мы маленькие и неопытные», – сказал Ямал.
Матч состоится 5 июля, начало в 19:00.
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