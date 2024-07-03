Уимблдон03 июля 2024, 23:45 |
1542
3
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
Варвара родилась в московской области и в июне 2023 года получила французский паспорт
03 июля 2024, 23:45 |
1542
3
3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) обыграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) в 1/32 финала Уимблдона-2024.
Встреча завершилась в трех сетах. Украинка вырвала победу на решающем тай-брейке со счетом 10:5.
После матчбола Даяна отказалась жать руку Варваре. Дело в том, что Грачева родилась в московской области и получила французский паспорт в июне 2023 года.
В 1/16 финала Уимблдона Ястремская сыграет против Донны Векич.
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
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Комментарии 3
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Молодчинка!!!
Кацапки , бувші чи не бувші , самі повинні звикати до того , що вони не " поза політикою " і ніхто з наших спортсменів ( хлопців чи дівчат ) не буде тиснути їм руки... А провокуючи на рукостискання , показують свою сутність і не вихованість .
Правильно, молодчинка!!!
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