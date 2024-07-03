3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) обыграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) в 1/32 финала Уимблдона-2024.

Встреча завершилась в трех сетах. Украинка вырвала победу на решающем тай-брейке со счетом 10:5.

После матчбола Даяна отказалась жать руку Варваре. Дело в том, что Грачева родилась в московской области и получила французский паспорт в июне 2023 года.

В 1/16 финала Уимблдона Ястремская сыграет против Донны Векич.

ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?