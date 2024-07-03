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  4. ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
Уимблдон
03 июля 2024, 23:45 |
1542
3

ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?

Варвара родилась в московской области и в июне 2023 года получила французский паспорт

03 июля 2024, 23:45 |
1542
3
ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?
Варвара Грачева и Даяна Ястремская

3 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) обыграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) в 1/32 финала Уимблдона-2024.

Встреча завершилась в трех сетах. Украинка вырвала победу на решающем тай-брейке со счетом 10:5.

После матчбола Даяна отказалась жать руку Варваре. Дело в том, что Грачева родилась в московской области и получила французский паспорт в июне 2023 года.

В 1/16 финала Уимблдона Ястремская сыграет против Донны Векич.

ВИДЕО. Ястремская не пожала руку Грачевой на Уимблдоне. В чем причина?

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Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
видео Даяна Ястремская Варвара Грачева Уимблдон-2024 рукопожатие
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Dfkbvj
Молодчинка!!!
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+7
Микола Захарченко
Кацапки , бувші чи не бувші , самі повинні звикати до того , що вони не " поза політикою " і ніхто з наших спортсменів ( хлопців чи дівчат ) не буде тиснути їм руки...  А провокуючи на рукостискання , показують свою сутність і не вихованість .
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+4
Анна Савоськіна
Правильно, молодчинка!!!
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+1
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