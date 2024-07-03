Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) за 2 часа и 40 минут.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [28] – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)

В третьей партии Грачева подавала на матч, но Ястремская сумела сделать брейк и вскоре вырвать победу на тай-брейке.

Это была вторая встреча соперниц. В январе 2024 года Даяна обыграла Варвару на этой же стадии на Australian Open.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть 2-й раунд.

В 1/16 финала Даяна сыграет против Донны Векич (Хорватия, WTA 37).