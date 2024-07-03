Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024.
В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) за 2 часа и 40 минут.
Уимблдон-2024. 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) [28] – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)
В третьей партии Грачева подавала на матч, но Ястремская сумела сделать брейк и вскоре вырвать победу на тай-брейке.
Это была вторая встреча соперниц. В январе 2024 года Даяна обыграла Варвару на этой же стадии на Australian Open.
Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть 2-й раунд.
В 1/16 финала Даяна сыграет против Донны Векич (Хорватия, WTA 37).
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Дая, дякуємо за матч. скорішого відновлення
Цей фантастичний триллер добре так потріпав мої нерви таким сюжетом.Залишається відкритим питання чи вистачить сил продовжувати боротьбу, одного разу вона вже знімалася з змагань через біль м'яза живота .Хочеться вірити що все обійдеться і Даяна відновиться швидко.
Р.S дивився сьогодні гру Еліни,там також було три сети, але по інтризі-емоціях десь різниця 70%/30%. Ця гра перевершила.
Далі Векіч, у якої потрібно брати реванш. І бажано без таких дивних сюжетних поворотів.