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Уимблдон
03 июля 2024, 23:15 | Обновлено 03 июля 2024, 23:20
2600
13

Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024

Даяна не без проблем переиграла Варвару Грачеву во 2-м раунде травяного мейджора

03 июля 2024, 23:15 | Обновлено 03 июля 2024, 23:20
2600
13
Ястремская добыла волевую победу и пробилась в 1/16 финала Уимблдона-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 27) вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024.

В 1/32 финала украинка в трех сетах переиграла Варвару Грачеву (Франция, WTA 70) за 2 часа и 40 минут.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) [28] – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)

В третьей партии Грачева подавала на матч, но Ястремская сумела сделать брейк и вскоре вырвать победу на тай-брейке.

Это была вторая встреча соперниц. В январе 2024 года Даяна обыграла Варвару на этой же стадии на Australian Open.

Ястремская стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Ранее соревнования покинула Юлия Стародубцева, которая не сумела преодолеть 2-й раунд.

В 1/16 финала Даяна сыграет против Донны Векич (Хорватия, WTA 37).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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captain2009
Молодець, Дая! Змогла перемогти себе, хворобу і суперницю! Успіхів в наступних раундах!
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+15
VITASS
на мій погляд ключовим став 10й гейм у 3му сеті, коли грачова подавала на матч , я Дая тягнула все як лев. і витягла .... так що аж кацапка потім крізь зуби шкирилась. .... будеш знати що таке українська воля до перемоги.
Дая, дякуємо за матч. скорішого відновлення  
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+14
Vlad Holl
Бульбозавр знявся і тепер можна пограти ,але у випадку з Даяною дуже важко щось прогнозувати . Але будемо вболівати щоб не сталося.
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+14
u6464u
Матч супер, дякуєм за гру Даяна !!!
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+13
sahka1981
Молодець!!! З перемогою! Просто неймовірний матч виграла!
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+13
Alehandro
фух... таки дотиснула. Кацапка так раділа бреку в 9-му геймі останнього сету, наче вже перемогу куштувала... а дзуськи - вигрібай)
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+11
Serhii P.
Добре, що не тиснули руку "француженці"
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+9
C.Пеклов
Браво!Маючі 41 помилку проти 16,зуміла таки дотиснути непросту суперницю,яка дозволяла собі посміхатися над помилками Даї.Бажаю відновитися після такої виснажливої гри й ще порадувати нас  перемогами на ВІМі і в одиночці і в парі!
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+5
Микола Захарченко
Даяна показала справжні бійцівські якості на корті . Ще б поменше помилок і можна дійти досить далеко по сітці , а переграти кацапку (навіть в минулому) вдвічі приємніше 
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+4
Walle
Божевільний матч. Даяна легенда!
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+2
Vitaly Kozak
Тепер питання - як обіграти Векич. Після розгромної поразки від Донни у Лінці у Даяни може бути певний страх. Тим паче, що й перед Лінцем вона програла їй дві гри.
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+1
Нехай щастить
Вигризла перемогу + 50тис💷  рейтингові очки 1/16 фіналу
Цей фантастичний триллер добре так потріпав мої нерви таким сюжетом.Залишається відкритим питання чи вистачить сил продовжувати боротьбу, одного разу вона вже знімалася з змагань через біль м'яза живота .Хочеться вірити що все обійдеться і Даяна відновиться швидко.
Р.S дивився сьогодні гру Еліни,там також було три сети, але по інтризі-емоціях десь різниця 70%/30%. Ця гра перевершила.
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0
introvert
Вітання Даяні з проходом в наступний раунд. Подивився статистику на флешскорі і отетерів. Камбек і проявлена воля до перемоги це звісно добре, але що це було в другому сеті? Одна виграна подача з десяти на двох? Це просто якась пародія на трав`яний теніс. 
Далі Векіч, у якої потрібно брати реванш. І бажано без таких дивних сюжетних поворотів.
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0
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