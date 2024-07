Свентек выиграла 21-й матч подряд и вышла в 3-й раунд Уимблдона-2024

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/16 финала Уимблдона-2024.

Во 2-м раунде полька в двух сетах переиграла Петру Мартич (Хорватия, WTA 85) за 1 час и 20 минут.

Уимблдон-2024. 1/32 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Петра Мартич (Хорватия) – 6:4, 6:3

Это была 4-я встреча соперниц. Свентек выиграла все очные поединки.

В 1/16 финала травяного мейджора полька встретится с Юлией Путинцевой (Казахстан, WTA 35).

Свентек выиграла 21-й матч подряд. До Уимблдонского турнира она завоевала трофеи на тысячниках в Риме и Мадриде, а также выиграла титул Ролан Гаррос. К травяному сезону Ига подготовку не проводила.

На старте соревнований Свентек разобралась с Софией Кенин.

Incredible Iga does it again on Centre Court ❤️



The No.1 seed is through to the third round after a straight sets win over Petra Martic 👏#Wimbledon pic.twitter.com/ezSdDtv1Cl