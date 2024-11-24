Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2. Аутсайдер в ударе. Видео голов и обзор
23 ноября состоялись матчи 12-го тура АПЛ
23 ноября в 12-м туре Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас».
В первом тайме гости продемонстрировали хорошую игру в атаке: на 4-й минуте Измаила Сарр открыл счет. Затем Олли Уоткинс сравнял, но на 45+1-й минуте Джастин Давенни снова вывел «Кристал Пэлас» вперед.
Во втором тайме инициативу захватила «Астон Вилла», но подопечные Унаи Эмери смогли лишь сравнять счет, гол забил Росс Баркли.
АПЛ. 12-й тур, 23 ноября
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2
Голы: Уоткинс, 36, Баркли, 77 - Сарр, 4, Давенни, 45+1.
Видео голов и обзор матча
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