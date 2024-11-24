Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2. Аутсайдер в ударе. Видео голов и обзор
Англия
24 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 05:05
15
0

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2. Аутсайдер в ударе. Видео голов и обзор

23 ноября состоялись матчи 12-го тура АПЛ

24 ноября 2024, 04:41 | Обновлено 24 ноября 2024, 05:05
15
0
Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2. Аутсайдер в ударе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в 12-м туре Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Кристал Пэлас».

В первом тайме гости продемонстрировали хорошую игру в атаке: на 4-й минуте Измаила Сарр открыл счет. Затем Олли Уоткинс сравнял, но на 45+1-й минуте Джастин Давенни снова вывел «Кристал Пэлас» вперед.

Во втором тайме инициативу захватила «Астон Вилла», но подопечные Унаи Эмери смогли лишь сравнять счет, гол забил Росс Баркли.

АПЛ. 12-й тур, 23 ноября

Астон Вилла – Кристал Пэлас – 2:2

Голы: Уоткинс, 36, Баркли, 77 - Сарр, 4, Давенни, 45+1.

Видео голов и обзор матча

По теме:
Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч
Арсенал – Ноттингем – 3:0. Класс есть класс. Видео голов и обзор матча
Борнмут – Брайтон – 1:2. Защита с Забарным дала сбой. Видео голов и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Астон Вилла Кристал Пэлас Исмаила Сарр Олли Уоткинс
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Футбол | 23 ноября 2024, 07:26 2
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Черноморец

23 ноября состоится матч 14-го тура УПЛ

Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21
Футбол | 23 ноября 2024, 06:23 0
Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21
Сборная Украины U-21 попала во вторую корзину для жеребьевки Евро-2025 U-21

Команда Унаи Мельгосы летом 2025 года примет участие в финальном раунде ЧЕ

ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Футбол | 23.11.2024, 06:12
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
ФОТО. Жена динамовца разделась в свой день рождения и показала подарок
Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
Футбол | 23.11.2024, 21:27
Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд
Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»
Футбол | 24.11.2024, 03:47
Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»
Ханс ФЛИК: «Это был очень плохой матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
Манчестер Сити, Бавария и Арсенал вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
22.11.2024, 09:59
Футбол
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
Джордж Форман назвал современного боксера, с которым он бы побоялся драться
23.11.2024, 00:01
Бокс
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
ФОТО. Ринг-гёрл боя Пол-Тайсон стала звездой интернета. Кто она?
22.11.2024, 05:39 2
Бокс
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
Оценены шансы сборной Украины пройти Бельгию в плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 20:34 2
Футбол
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
ВК Решетиловка прокомментировал побег игроков после матча еврокубка
22.11.2024, 14:13 16
Волейбол
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
Сборная Украины узнала соперника. Итоги жеребьевки плей-офф Лиги наций
22.11.2024, 13:25 118
Футбол
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
РАЦ: «Лобановский сказал: после сборов приедешь – будет у тебя квартира»
22.11.2024, 08:37
Футбол
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
ФОТО. Не знаю, почему все так радуются! Дочь Суркиса не понимает украинцев
22.11.2024, 01:49 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем