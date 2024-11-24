Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч

23 ноября в Лондоне «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон».

Хозяева начали игру хорошо: на 20-й минуте Алекс Ивоби открыл счет. Но дальше инициативу захватили «волки». Дубль Маттеуса Куньи, а также голы Жуана Гомеса и Гонсалу Гедеша позволили гостям разгромить соперника.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Ивоби, 20 - Кунья, 31, 87, Гомес, 53, Гедеш, 90+5.

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