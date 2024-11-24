23.11.2024 17:00 – FT 1 : 4
Англия24 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 04:02
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Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч
23 ноября в Англии были сыграны матчи 12-го тура чемпионата Англии
24 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 04:02
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23 ноября в Лондоне «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон».
Хозяева начали игру хорошо: на 20-й минуте Алекс Ивоби открыл счет. Но дальше инициативу захватили «волки». Дубль Маттеуса Куньи, а также голы Жуана Гомеса и Гонсалу Гедеша позволили гостям разгромить соперника.
АПЛ. 12-й тур. 23 ноября
Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4
Голы: Ивоби, 20 - Кунья, 31, 87, Гомес, 53, Гедеш, 90+5.
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Вулверхэмптон).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
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