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  4. Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч
Чемпионат Англии
Фулхэм
23.11.2024 17:00 – FT 1 : 4
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 04:02
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0

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч

23 ноября в Англии были сыграны матчи 12-го тура чемпионата Англии

24 ноября 2024, 04:01 | Обновлено 24 ноября 2024, 04:02
35
0
Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4. Избиение от волков. Видео голов и обзор матч
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в Лондоне «Фулхэм» принимал «Вулверхэмптон».

Хозяева начали игру хорошо: на 20-й минуте Алекс Ивоби открыл счет. Но дальше инициативу захватили «волки». Дубль Маттеуса Куньи, а также голы Жуана Гомеса и Гонсалу Гедеша позволили гостям разгромить соперника.

АПЛ. 12-й тур. 23 ноября

Фулхэм – Вулверхэмптон – 1:4

Голы: Ивоби, 20 - Кунья, 31, 87, Гомес, 53, Гедеш, 90+5.

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Гедеш (Вулверхэмптон).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Гомес (Вулверхэмптон).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Вулверхэмптон).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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