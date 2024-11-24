Победы Динамо и Шахтера, Цыганков на поле, трансфер Яремчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 23 ноября.

1А. Аутсайдер продержался почти тайм. Шахтер поиздевался над Ингульцом

Донецкий клуб отгрузил шесть голов в ворота соперников

1В. Динамо дома спокойно переиграло Черноморец

Команда Шовковского доказала свое превосходство над подопечными Бабича

1С. Динамо установило личный рекорд в УПЛ

Голевая серия киевлян во встречах с «Черноморцем» достигла 29 игр

2. Долгожданный разгром от Жироны в Ла Лиге. Цыганков вернулся на поле

Подопечные Мичела разбили «Эспаньол» со счетом 4:1

3. Ценник установлен. Украинский форвард может покинуть европейский клуб зимой

Руководство «Олимпиакоса» может продать Романа Яремчука

4А. Ман Сити опозорился дома против Тоттенхэма, проиграв пятый матч подряд

«Горожане» продолжили серию неудач

4В. ФОТО. Лицо Холанда после четвертого пропущенного от Тоттенхэма

Манчестер Сити на Этихаде проиграл шпорам со счетом 0:4 в 12-м туре АПЛ

4С. Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты

«Сельта» совершила мощный камбек, проигрывая 0:2

5А. Определен лучший теннисист в истории. Надаль – 3-й. Кто лидер?

Наибольшее признание получил Новак Джокович

5В. Белобородько завоевал титул на турнире ITF M15 в Испании

Украинский теннисист одержал победу в финале парного разряда

6А. ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем

Тайсон вспомнил, что никогда не проигрывал в реваншах

6В. «Он просто зверь, неудержимый». Звездный чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Джей Опетая высказался об этом бое

7. Захожий сенсационно потерял титул чемпиона Европы

Украинский боксер неожидано проиграл Лабиноту Джоджаю

8. Очередное поражение. Украина уступила Израилю в квалификации Евробаскета

Равная игра шла только в первой половине матча

9. Формула-1. Расселл выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Гран-при состоится сегодня, 24 ноября

10А. Леонид БУРЯК: «Бельгия? Сборная Украины может любую команду обыграть»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал жеребьевку Лиги наций

10В. Сергей НАГОРНЯК: «Бельгия – непростой соперник, но проходить его можно»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций