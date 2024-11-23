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ITF
23 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:47
133
0

Белобородько завоевал титул на турнире ITF M15 в Испании

Украинский теннисист одержал победу в финале парного разряда

23 ноября 2024, 20:46 | Обновлено 23 ноября 2024, 20:47
133
0
Белобородько завоевал титул на турнире ITF M15 в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Белобородько

Украинец Илья Белобородько стал чемпионом турнира ITF M15 в испанском Алькала-де-Энаресе. В финале парного разряда он вместе с чехом Яном Ермаржем обыграл испанский дуэт Алехандро Гарсия/Марио Мансилья Диес. Встреча длилась 1 час и 29 минут.

ITF M15, Алькала-де-Энарес, Испания, Финал парного разряда

Илья Белобородько (Украина)/Ян Ермарж (Чехия) [1] – Алехандро Гарсия/Марио Мансилья Диес (Испания) [4] – 5:7, 6:3, 10:8

Для Белобородько этот титул стал четвертым в парном разряде. Ранее он побеждал в Египте на турнирах ITF M15 в дуэте с Юрием Джавакяном.

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Илья Белобородько
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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