Белобородько завоевал титул на турнире ITF M15 в Испании

Украинец Илья Белобородько стал чемпионом турнира ITF M15 в испанском Алькала-де-Энаресе. В финале парного разряда он вместе с чехом Яном Ермаржем обыграл испанский дуэт Алехандро Гарсия/Марио Мансилья Диес. Встреча длилась 1 час и 29 минут.

ITF M15, Алькала-де-Энарес, Испания, Финал парного разряда

Илья Белобородько (Украина)/Ян Ермарж (Чехия) [1] – Алехандро Гарсия/Марио Мансилья Диес (Испания) [4] – 5:7, 6:3, 10:8

Для Белобородько этот титул стал четвертым в парном разряде. Ранее он побеждал в Египте на турнирах ITF M15 в дуэте с Юрием Джавакяном.