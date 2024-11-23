23 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Тоттенхэм.

Поединок прошел на стадионе Этихад. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу шпор.

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После четвертого пропущенного (мяч на 90+3-й забил Бреннан Джонсон) в кадр телетрансляций попало лицо звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда. Нападающий горожан был «немного» расстроен.

Подопечные Жузепа Гвардиолы проиграли пятый матч подряд. Сейчас они занимают второе место в таблице чемпионата Англии с 23 очками. У лидера Ливерпуля 28 пунктов и на 1 сыгранный тур меньше.

ФОТО. Лицо Холанда после четвертого пропущенного от Тоттенхэма