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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после поражения Ман Сити от Тоттенхэм 0:4
Англия
23 ноября 2024, 21:54 |
1565
0

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после поражения Ман Сити от Тоттенхэм 0:4

«Горожане» потерпели разгромное домашнее поражение

23 ноября 2024, 21:54 |
1565
0
ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после поражения Ман Сити от Тоттенхэм 0:4
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу, 23 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

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Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Хозяева сенсационно проиграли со счетом 0:4.

Это поражение стало пятым подряд для «горожан». Вашему вниманию эмоции главного тренера «Манчестер Сити» после этого матча. Жузеп недавно продлил с английским клубом контракт до 2027 года.

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после поражения Ман Сити от Тоттенхэм 0:4

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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