В субботу, 23 ноября, прошел матч 12-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

Игра прошла в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Хозяева сенсационно проиграли со счетом 0:4.

Это поражение стало пятым подряд для «горожан». Вашему вниманию эмоции главного тренера «Манчестер Сити» после этого матча. Жузеп недавно продлил с английским клубом контракт до 2027 года.

ФОТО. Лицо и эмоции Гвардиолы после поражения Ман Сити от Тоттенхэм 0:4



