Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты

В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Балаидос». Матч завершился вничью 2:2.

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Голами за «Барселону» сегодня отметились бразильский винегр Рафинья и польский нападающий Роберт Левандовски. Все шло к победе каталонцев, однако хозяева в конце матча забили на 84-й и 86-й минутах и ​​вырвали ничью!

С 82-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве, вторую желтку карту получил хавбек Марк Касадо.

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге, имея в активе уже 34 очка. У «Сельты» 18 баллов и 11 позиция в чемпионате.

Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.

Сельта – Барселона – 2:2

Голы: Гонсалес, 84, Альварес, 86 – Рафинья, 15, Левандовски, 61.

Красная карточка: Касадо, 82 (Барселона).

Сельта – Гуаита, Мингеса, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бамба (Гонсалес, 62), Мориба, Бельтран (Сотело, 75), Альварес, Дувикас (Иглесиас, 75), Аспас (Дуран, 90).



Барселона – Пенья, Мартин (Форт, 46), Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри (Лопес, 75), Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75), Рафинья, Левандовски (Виктор, 89).

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