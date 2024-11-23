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Чемпионат Испании
Сельта
23.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
23 ноября 2024, 23:57 | Обновлено 24 ноября 2024, 00:00
638
8

Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты

«Сельта» совершили мощный камбек, проигрывая 0:2

23 ноября 2024, 23:57 | Обновлено 24 ноября 2024, 00:00
638
8
Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Сельта – Барселона

В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Балаидос». Матч завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голами за «Барселону» сегодня отметились бразильский винегр Рафинья и польский нападающий Роберт Левандовски. Все шло к победе каталонцев, однако хозяева в конце матча забили на 84-й и 86-й минутах и ​​вырвали ничью!

С 82-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве, вторую желтку карту получил хавбек Марк Касадо.

«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге, имея в активе уже 34 очка. У «Сельты» 18 баллов и 11 позиция в чемпионате.

Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.

Сельта – Барселона – 2:2
Голы: Гонсалес, 84, Альварес, 86 – Рафинья, 15, Левандовски, 61.

Красная карточка: Касадо, 82 (Барселона).

Сельта – Гуаита, Мингеса, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бамба (Гонсалес, 62), Мориба, Бельтран (Сотело, 75), Альварес, Дувикас (Иглесиас, 75), Аспас (Дуран, 90).

Барселона – Пенья, Мартин (Форт, 46), Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри (Лопес, 75), Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75), Рафинья, Левандовски (Виктор, 89).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Рафинья Диас Роберт Левандовски Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Барселона
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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Nina Sova
Как можно было просрать эту игру????? Просто шок
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+3
Андрій Шевченко
Від слова " потужно" вже вся країна ригає...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Samuel
От Сельта молодці, скористалися перевагою на 99%, могли ще і третій забити, а Барсі так і треба, заскоро повірили
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0
Gargantua81
ничто конечно не предвещало
вот что значит сильный чемпионат
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0
Harun Bakircioğlu
Кунде клован, из-за него просрали очки
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
чергові клоуни після МС. всрати таку перевагу це треба було дуже постаратися. ну або ж продатися
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-2
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