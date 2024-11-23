Барселона потеряла победу в Ла Лиге, пропустив дважды за 2 минуты
«Сельта» совершили мощный камбек, проигрывая 0:2
В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Барселона».
Игра прошла на стадионе «Балаидос». Матч завершился вничью 2:2.
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Голами за «Барселону» сегодня отметились бразильский винегр Рафинья и польский нападающий Роберт Левандовски. Все шло к победе каталонцев, однако хозяева в конце матча забили на 84-й и 86-й минутах и вырвали ничью!
С 82-й минуты «Барселона» играла в меньшинстве, вторую желтку карту получил хавбек Марк Касадо.
«Барселона» продолжает лидировать в Ла Лиге, имея в активе уже 34 очка. У «Сельты» 18 баллов и 11 позиция в чемпионате.
Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.
Сельта – Барселона – 2:2
Голы: Гонсалес, 84, Альварес, 86 – Рафинья, 15, Левандовски, 61.
Красная карточка: Касадо, 82 (Барселона).
Сельта – Гуаита, Мингеса, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бамба (Гонсалес, 62), Мориба, Бельтран (Сотело, 75), Альварес, Дувикас (Иглесиас, 75), Аспас (Дуран, 90).
Барселона – Пенья, Мартин (Форт, 46), Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри (Лопес, 75), Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75), Рафинья, Левандовски (Виктор, 89).
November 23, 2024
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