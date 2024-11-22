Испания22 ноября 2024, 11:01 |
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Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 ноября поединок 14-го тура испанской Ла Лиги
22 ноября 2024, 11:01 |
24
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В субботу, 23 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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