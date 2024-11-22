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Сельта
23.11.2024 22:00 - : -
Барселона
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Испания
22 ноября 2024, 11:01 |
24
0

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября поединок 14-го тура испанской Ла Лиги

22 ноября 2024, 11:01 |
24
0
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Goal.com. Барселона

В субботу, 23 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Барселона Сельта Сельта - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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