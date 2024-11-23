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Сельта
23.11.2024 22:00 - : -
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Испания
23 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:31
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0

Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 ноября в 22:00 по Киеву

23 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 23 ноября 2024, 01:31
7
0
Сельта – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона. Ханс-Дитер Флик

23 ноября на «Балаидос» пройдет матч 14-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда в последнее время откровенно не блещет, вместо желанной для себя борьбы за еврокубки из года в год вынужденной отстаивать право на выживание в Примере. Были надежды на то, что из этого неприятного зачарованного круга галисийцев выведет Бенитес. Но вместо триумфального возвращения на родину Рафа только подтвердил статус сбитого летчика. Благо, что потом неплохо проявил себя Клаудио Хиральдес. Да и сейчас клуб из Виго достаточно неплохо набирает очки. Стартовать получилось с пары побед, да и в крайних турах вышло обыграть дома Хетафе и закончила вничью на поле Бетиса, уйдя на паузу на игры сборных на комфортной 11-й позиции в Ла Лиге. Ну и заодно в кубке Испании удалось разгромить со счетом 5:1 скромный Сан-Педро на его поле.

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Барселона

Клуб после провального прошлого сезона пошла на смену наставника. Хави не помог ни статус безусловной легенды Каталонии как футболиста, ни трофеи, взятые в 2023-м году. Но стоит признать, что при Флике сине-гранатовые, получившие летом только одного новичка, Дани Ольмо, резко прибавили. Они и в Лиге Чемпионов уверенно стартовали, в том числе взяв долгожданный реванш у Баварии, разгромив ее 4:1. И лидируют в Примере, в том числе разгромив мадридский Реал в выездном Эль Класико. Но при этом все-таки периодически больше чем клуб проваливается. В еврокубке они стартовали с поражения Монако. А в Ла Лиге в сентябре лидер розыгрыша уступил 2:4 Осасуне, да и в прошлом туре ничем не ответили на гол Беккера в Сан-Себастьяне, в итоге проиграв нестабильному Реалу Сосьедад.

Статистика личных встреч

В 4-х из 5 крайних поединках, в том числе в обоих в рамках прошлого розыгрыша Примеры, побеждали сине-гранатовые.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что на Балаидос у хозяев есть шансы даже на ничью. Гости не допустят вторую осечку кряду и должны выигрывать (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Сельта
23 ноября 2024 -
22:00
Барселона
Победа Барселоны 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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