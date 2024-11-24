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Чемпионат Испании
Сельта
23.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Барселона
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Испания
24 ноября 2024, 01:31 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:35
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0

Сельта - Барселона - 2:2. Упущенное преимущество. Видео голов и обзор

Хозяева поля на последних минутах свели счет к ничейному

24 ноября 2024, 01:31 | Обновлено 24 ноября 2024, 01:35
62
0
Сельта - Барселона - 2:2. Упущенное преимущество. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 ноября, прошел матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретились «Сельта» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Балаидос». Матч завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игроки каталонского клуба всю игру имели преимущество над соперником. Рафинья в первом тайме, а Левандовски во втором обеспечили команде комфортное преимущество.

Но красная карточка Касадо, на 82-й минуте все изменила. В итоге «Сельта» смогла сравнять счет.

Ла Лига. 14-й тур, 23 ноября.

Сельта – Барселона – 2:2
Голы: Гонсалес, 84, Альварес, 86 - Рафинья, 15, Левандовски, 61.

Красная карточка: Касадо, 82 (Барселона).

Сельта: Гуайта, Мингес, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Бамба (Гонсалес, 62), Мориба, Бельтран (Сотело, 75), Альварес, Дувикас (Иглесиас, 75), Аспас (Дуран, 90).

Барселона: Пенья, Мартин (Форт, 46), Мартинес, Кубарси, Кунде, Касадо, Педри (Лопес, 75), Ольмо (Торре, 89), Гави (де Йонг, 75), Рафинья, Левандовски (Виктор, 89).

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Альварес (Сельта).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Альфонсо Гонсалес (Сельта).
82’
Марк Касадо (Барселона) получает красную карточку.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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