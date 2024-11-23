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Украина. Премьер лига
23 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:26
355
0

Динамо установило личный рекорд в УПЛ

Голевая серия киевлян во встречах с «Черноморцем» достигла 29 игр

23 ноября 2024, 23:19 | Обновлено 23 ноября 2024, 23:26
355
0
Динамо установило личный рекорд в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо», взяв верх над «Черноморцем» со счетом 3:1, продлило голевую серию во встречах с «моряками» до 29 игр. Тем самым киевляне превзошли личный рекорд 12-летней давности, установленный в поединках с «Мариуполем». Последний раз бело-синие не смогли пробить оборону сине-черных 1 августа 2007 года – 0:0 в Одессе. В чемпионатах Украины более продолжительную серию с забитыми мячами имел только «Шахтер» в баталиях с «Мариуполем» – 47 матчей.

Кроме того, динамовцы обновили два своих рекорда УПЛ, забивая и обходясь без мировых во всех 28 домашних играх с «Черноморцем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные голевые серии во встречах двух клубов

Серия

Клуб

Соперник

Началась

Завершилась

47*

Шахтер

Мариуполь

17.10.1997

29*

Динамо

Черноморец

01.12.2008

28

Динамо

Мариуполь

04.08.1997

25.03.2012

27*

Шахтер

Таврия

12.05.2001

26*

Динамо

Кривбасс

04.05.2003

25

Днепр

Кривбасс

08.08.1997

24.03.2010

25*

Шахтер

Металлист

10.04.2005

24

Динамо

Металлург З

20.11.1997

15.03.2009

22

Динамо

Металлист

07.03.1992

01.04.2007

22

Шахтер

Заря

14.11.1993

11.05.2014

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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