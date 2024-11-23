Леонид БУРЯК: «Бельгия? Сборная Украины может любую команду обыграть»

Экс-наставник сборной Украины Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал тот факт, что «желто-синие» в рамках плей-офф Лиги наций встретятся с Бельгией.

– Что думаете по поводу жеребьевки плей-офф Лиги наций, по итогам которой Украине предстоит сыграть с Бельгией?

– Жеребьевка хорошая, она прошла удачно. Сборная Украины, если в кондициях и на ходу, то она может любую команду обыграть. Как они подойдут к матчам с Бельгией, с какими футболистами, кто будет играть в этих матчах, посмотрим. Конечно, Бельгия – это соперник непростой. Я не думаю, что надо посыпать голову пеплом. Имеем то, что имеем. Будем к матчам с бельгийцами готовиться серьезно. У нас есть достаточно хорошие футболисты. Конечно, сборная Бельгии по подбору футболистов – это достаточно серьезный оппонент. Но, думаю, все мы от этих матчей с Бельгией получим удовлетворение.

– И интересным будет противостояние в том плане, что недавно на Евро с Бельгией играли. Остались незакрытые вопросы по тому матчу, который завершился вничью 0:0?

– Я не могу охарактеризовать ту игру, потому что в группе тогда сложилось такое непростое положение. И по сути игра с Бельгией, честно говоря, была никакая. Было тогда видно, что футболисты опустошены.

– А в целом как оцените заключительные матчи Украины в групповом раунде этой Лиги наций?

– Я не хочу критиковать. Для этого есть тренеры, которые разберутся. Но у нас опять получилось два разных тайма. Но стоит отметить, что первый тайм с албанцами был очень хороший. До перерыва все сложилось очень успешно для сборной Украины. С Грузией тоже была очень хорошая игра. Первый тайм был очень хороший. В целом, с грузинами был достаточно серьезный матч. А вот к игре со сборной Бельгии надо готовиться.

– И хочется, чтобы к поединкам с Бельгией все ведущие исполнители были готовы сыграть!

– Готовясь к игре с Бельгией, нужно взять за основу матч со сборной Грузии. В этой встрече была отдача, была очень хорошая скорость и борьба. Всех лучших украинских футболистов нужно будет привлекать к матчам с Бельгией. Потому что на кону будет стоять имя, престиж, деньги и многие другие вещи.

– Настраиваясь на противостояние с Бельгией, нужно будет брать во внимание ничью с Грузией и победу над Албанией?

– Албания – это не Бельгия. И мы еще не сыграли ни одного матча, после которого мы могли бы выйти и сказать, что вообще это была фантастика и все понравилось в этом поединке! Да, в матче с Грузией ряд футболистов достаточно сильно сыграл. И, конечно, на матчи с Бельгией надо вызывать в сборную исполнителей, которые будут играть на атаку и будут актуальными.

– И будем надеяться, что к матчам с Бельгией будут готовы сыграть Цыганков и Малиновский. Также хочется, чтоб другие лидеры были готовы выйти на поле!

– Есть еще и Ярмоленко, которого нельзя списывать со счетов. Да, Цыганков и Малиновский тоже являются важными игроками для сборной. На такие матчи, как с Бельгией, надо выходить с мотивацией, которая должна у всех присутствовать. Также должна быть готовность футболистов! И нужно не просто играть! У футболистов сборной Украины должна быть запредельная самоотдача.